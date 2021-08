OnePlus Nord CE, tanta qualità a un buon prezzo

La scorsa estate, in occasione del suo primo lancio, avevamo definito OnePlus Nord

“un gioiellino”. Il modello che vi presentiamo oggi - uscito a metà giugno - si chiama OnePlus Nord CE ed è il “fratello minore” di OnePlus Nord 2 (qui la nostra recensione LINK

). Si tratta di uno smartphone di gamma media che, a un prezzo concorrenziale, mantiene alcune delle caratteristiche chiave degli smartphone OnePlus, si caratterizza per un’esperienza fluida, una buona batteria e un buon display. Un’operazione, quella di OnePlus, che vuole andare a catturare quella fascia di clienti che desidera le caratteristiche che si trovano su smartphone di fascia alta a un prezzo più accessibile.

Le caratteristiche principali



OnePlus Nord CE (CE sta per Core Edition) è alimentato da un processore SnapDragon 750G 5G e ha un display Fluid Amoled da 6,43 pollici con frequenza di aggiornamento a 90Hz. Abbiamo trovato lo smartphone abbastanza veloce e performante, con uno schermo caratterizzato da colori ricchi, vivaci, ben contrastati. OnePlus Nord CE ha una batteria da 4.500 mAh (dunque più capiente del Nord “originale”) ben ottimizzata, che ci ha sempre permesso di superare le 24 ore di utilizzo, anche utilizzando moltissimo la fotocamera e la riproduzione streaming. Presente la ricarica veloce Warp Charge 30T Plus: con l’adattatore incluso, nelle nostre prove, siamo passati dallo 0 al 50% in 28 minuti e dallo 0 al 100% in un’ora e 7 minuti.

Il comparto fotografico

OnePlus Nord CE è equipaggiato con tre fotocamere posteriori: una principale da 64 megapixel, una ultra-grandangolare con apertura a 119° e una lente monochrome. Come sempre molto completo il software della fotocamera che offre molte funzioni, dalla modalità notturna ai filtri alla modalità ritratto. Siamo rimasti davvero stupiti dalle foto che abbiamo scattato in campagna con questo smartphone, con colori sempre fedeli alla realtà. Qualcosina da rivedere, a nostro avviso, sulle foto macro e quelle ultra-zoomate. Buona anche la resa dei video: questo smartphone è in grado di girare video fino alla qualità 4K 30fps. Da segnalare che anche in questo caso abbiamo un po’ faticato con la messa a fuoco di soggetti molto ravvicinati.

Le altre caratteristiche



Al grido di “Jack is Back” torna il jack per le cuffie da 3,5 mm. Presenti il lettore di impronte digitali (molto preciso e reattivo) e la funzionalità dual-sim. Mancano, invece, la possibilità di espandere la memoria con una microSD e soprattutto il famoso e utile selettore laterale sempre presente nei modelli OnePlus, che permette di passare “al volo” dalla modalità suoneria a quella solo vibrazione fino al silenzioso. Sempre molto completo e reattivo il software Oxygen OS, che tra le tante funzioni include anche la personalizzazione per l’uso dello smartphone con una sola mano. Assicurano da OnePlus che il Nord CE avrà due anni di aggiornamenti Android (dovrebbe, dunque, vedere certamente la versione 13) e tre anni di aggiornamenti di sicurezza. Altra piccola pecca, a nostro avviso: a causa della sporgenza del comparto fotocamere posteriore se utilizziamo lo smartphone senza una cover (quella in silicone è inclusa nella confezione) il telefono tenderà a “ballare” sul tavolo.

Verdetto, disponibilità e prezzi



Dunque uno smartphone completo, con caratteristiche in grado di soddisfare la maggior parte dei clienti a un prezzo accessibile. Da segnalare anche che è sottile, leggero e molto comodo da portare in tasca (7,9 mm di profondità per 170 grammi). Tre le colorazioni: Blue Void (finitura opaca che resiste alle impronte digitali), Charcoal Ink e Silver Rey. Nella versione 6 gigabyte di ram e 128 di spazio di archiviazione ha un prezzo di listino di 299 euro; nella versione 8 gigabyte di ram e 128 di spazio di archiviazione costa 329 euro; nella versione top 12 gigabyte di ram e 256 di spazio di archiviazione costa 399 euro.

Pro e contro

PRO

Comparto fotografico

Leggero e compatto

Prezzo

CONTRO