OnePlus Nord, il “piccolo” di OnePlus che si comporta “come un grande”

Lanciato in pompa magna durante l’estate, abbiamo provato lo smartphone accessibile della casa di Shenzhen. Ha un ottimo rapporto qualità-prezzo e tante funzioni che non fanno rimpiangere modelli più costosi e blasonati

OnePlus ha sfornato un vero e proprio gioiellino: OnePlus Nord. Si tratta di uno smartphone cosiddetto “accessibile”, che non ha il prezzo dei modelli più blasonati ma che offre davvero un ottimo rapporto qualità-prezzo e permette di godere appieno dell’esperienza degli smartphone OnePlus senza spendere una fortuna. Leggero (pesa solo 184 grammi), comodo da impugnare, un ottimo display (probabilmente il migliore in questa fascia di prezzo), un buon comparto fotocamere, un software reattivo e ben ottimizzato e la ricarica veloce sono le caratteristiche che più ci sono piaciute. Un modello, il Nord, subito recepito molto bene dal pubblico, che l’ha fatto balzare alle vette tra i smartphone più venduti. Ma entriamo nel dettaglio.

Le caratteristiche tecniche



OnePlus Nord è alimentato dal processore Qualcomm SnapDragon 765G 5G - è, dunque, uno smartphone 5G - e ha uno schermo Fluid AMOLED da 6,44 pollici con una frequenza di aggiornamento a 90 Hz: uno schermo che offre un’ottima esperienza visiva, anche sotto la luce del sole, e una buona fluidità. Tra le caratteristiche che più abbiamo apprezzato c’è la ricarica veloce: grazie al caricatore Warp Charge la batteria viene ricaricata da 0 al 70 per cento in poco più di mezz’ora (ma questo significa, tra l’altro, che se siamo “a secco” riusciamo ad avere qualche ora di utilizzo in più anche con un quarto d’ora di carica). La batteria da 4,115 mAh, inoltre, si comporta bene e con un utilizzo intenso ci ha permesso di superare pienamente la giornata.

Le fotocamere



OnePlus Nord è dotato di una fotocamera principale da 48MP (lo stesso sensore Sony, spiegano dalla casa madre, presente sulla linea flagship OnePlus 8) con stabilizzazione ottica dell’immagine per ridurre sfocature e vibrazioni nelle foto e nei video. Presenti anche una fotocamera grandangolare da 8MP, una fotocamera macro e un sensore di profondità. Il software della fotocamera offre le stesse funzioni dei modelli superiori, dalla modalità notturna al ritratto, dal panorama alla modalità “per professionisti”. Peccato che lo smartphone traballi un po’ quando appoggiato sul tavolo, per via della sporgenza del comparto fotografico: un problema che comunque possiamo risolvere con una cover. OnePlus Nord è il primo dispositivo del brand ad essere dotato di una doppia fotocamera frontale (il comparto fotografico a nostro avviso è un po’ grande e un po’ troppo visibile sul display), con un obiettivo principale da 32MP e una grandangolare da 8MP. Come si vede anche nella recensione video siamo rimasti soddisfatti dei nostri scatti, anche quelli effettuati di notte che appaiono molto luminosi. Da migliorare a nostro avviso lo zoom. Buoni i risultati anche sui video: i colori ci sono sembrati fedeli alla realtà e la stabilizzazione dell’immagine fa il suo dovere.

Il software e le altre caratteristiche



Sempre ottimo il software OxygenOS basato su Android: ha numerose possibilità di personalizzazione, è veloce, reattivo, con la modalità Zen Mode che permette di scegliere un lasso di tempo in cui fare una pausa dallo smartphone. Molto utile, come negli altri modelli OnePlus, il selettore laterale che permette di passare al volo dalla modalità suoneria a quella solo vibrazione al silenzioso. Manca lo slot per espansione di memoria, manca il jack per le cuffie, non c’è certificazione contro acqua, pioggia e sporco.

Disponibilità e prezzi



OnePlus Nord è disponibile in due colori: Marmo Blu (quello che abbiamo provato noi) e Onice Grigia. Nella versione 8 gigabyte di Ram e 128 di archiviazione il prezzo è davvero interessante: 399 euro. Aggiungendo 100 euro è possibile avere la versione con 12 gigabyte di Ram e 256 di spazio di archiviazione.

Pro e contro

PRO

Ottimo rapporto qualità-prezzo

Software molto ben ottimizzato

CONTRO