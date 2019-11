Tra i tantissimi prodotti in offerta, durante il Black Friday 2019 anche gli smartphone vengono proposti a prezzi più vantaggiosi rispetto a quelli originali. Si sa, gli articoli tecnologici vanno per la maggiore in questa ricorrenza ormai celebre in tutto il mondo, e molte aziende ne approfittano dunque per incentivare gli utenti ad acquistare un nuovo telefono, anche in vista del Natale.

Apple, gli iPhone in offerta

Apple non è certamente conosciuta per i propri sconti da urlo, preferendo generalmente mantenere i prezzi dei propri smartphone sopra una certa soglia. Tuttavia in occasione del Black Friday 2019 anche gli iPhone sono oggetto delle offerte proposte da più rivenditori. Per chi desidera acquistare uno degli ultimi top di gamma, il nuovo iPhone 11 con taglio di memoria da 64 GB è in vendita a 679 euro presso Mediaworld e Amazon. L’iPhone 11 Pro, sempre da 64 GB, è invece acquistabile su entrambi i siti a 999 euro rispetto ai 1189 originali. Infine, Mediaworld propone iPhone XR, dello scorso anno, con lo stesso taglio di memoria a 579 euro.

Super sconto per Samsung Galaxy S10e

Spostandosi nell’universo Samsung, una delle migliori occasioni per il Black Friday è rappresentata dal modello Galaxy S10e. Presentato a inizio 2019, lo smartphone è proposto da Unieuro a 439 euro anziché 779 nella versione da 6 GB di Ram e 128 GB di memoria interna, con sistema operativo Android 9.0 preinstallato.

Un top di gamma Huawei abbinato a cover

Per chi cerca uno smartphone di alto livello l’occasione giusta potrebbe essere quella proposta da Amazon, che per il Black Friday vende il modello Huawei P30 a 449 euro, includendo nell’offerta anche una cover protettiva. Si tratta di uno smartphone con specifiche da top di gamma, come dimostrato dal display da 6,1 pollici Oled con risoluzione FHD+, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 40 megapixel e i 6 GB di Ram abbinati a 128 GB di memoria interna.

Le offerte sugli smartphone Xiaomi

Xiaomi è stata protagonista di alcune delle offerte più interessanti già dalle settimane precedenti al Black Friday. Anche alle porte del venerdì nero, Amazon vende il modello Redmi 8, con 3 GB di Ram e 32 GB di memoria interna (espandibile) ad appena 111 euro, una scelta adatta a chi vuole puntare su uno smartphone economico. Per chi ha pretese più alte ed è in cerca di prestazioni di alto livello, eBay offre Xiaomi Mi Note 10 a 479,99 euro, con un risparmio di 120 euro rispetto al prezzo originale.