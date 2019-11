Il Black Friday sta per aprire ufficialmente i battenti e in rete è già partita la caccia alle migliori offerte.

Apple per l’edizione di quest’anno ha in serbo quattro giornate di shopping speciale, da venerdì 29 novembre, fino al 2 dicembre: come si legge nella pagina dedicata sul sito ufficiale, con alcuni prodotti gli utenti avranno la possibilità di ricevere una carta regalo Apple Store che può valere fino a 200€.

Tutti coloro in cerca di sconti esclusivi sui prodotti del mondo della mela, prima dell’inizio delle promozioni Apple, possono cominciare a dare un’occhiata alle offerte proposte da altri negozi online. Ecco le migliori promozioni in corso.

Offerte iPhone

Per chi intende acquistare il nuovissimo iPhone 11 approfittando degli sconti esclusivi del ‘venerdì nero’, le migliori offerte del momento sono quelle proposte da Amazon e Mediaworld, dove il modello con memoria interna da 64GB è disponibile temporaneamente a 679 euro.

Entrambe le piattaforme, inoltre, propongono la variante Pro da 64GB al prezzo di 999 euro, anziché 1.189.

Chi, invece, si accontenta di un modello meno recente, può optare per l’acquisto di iPhone XR (64GB) in offerta su Mediaworld a 579 euro.

AirPods e altri dispositivi

Per quanto riguarda gli AirPods di seconda generazione, la migliore offerta del momento è quella di Mediaworld, dove sono temporaneamente in vendita al prezzo di 135,99 euro.

Per gli appassionati della mela in cerca di un Apple Watch, sia Mediaworld che Unieuro propongono lo smartwatch di quinta generazione (44mm) in offerta a 439 euro.

Computer in offerta

Il Black Friday è l’occasione perfetta anche per acquistare a prezzi vantaggiosi alcuni dei computer di punta di Apple. Sullo store online di Mediaworld, MacBook Air da 13 pollici è disponibile temporaneamente a 895 euro, mentre iMac da 21,5 pollici è in offerta a 999 euro.

Unieuro, invece, propone Apple MacBook Pro da 13 pollici al prezzo di 1.399 euro.