Motorola dovrebbe lanciare a breve il nuovo smartphone Moto Z4, eppure qualcuno lo ha già tra le mani. Il cliente in questione deve ringraziare Amazon, che ha anticipato fin troppo i tempi mettendo ufficialmente in vendita il dispositivo ancora prima dell’annuncio ufficiale di Motorola. Si trattava chiaramente di un errore, sfruttato però prontamente da un utente che, come riportato da Droid Life, è riuscito a completare l’ordine prima che la pagina venisse rimossa dal sito di e-commerce. Lo smartphone Moto Z4 è stato poi regolarmente spedito e ricevuto dal fortunato compratore, che ha pubblicato su YouTube un video che conferma la curiosa vicenda.

Amazon anticipa Motorola e vende lo smartphone MotoZ4

La confezione mostrata nel video di YouTube, con tanto di nome impresso a grandi lettere, non lascia alcun dubbio: il Moto Z4 è stato spedito all’utente da Amazon prima della presentazione ufficiale di Motorola, che evidentemente aveva già provveduto a rifornire alcuni rivenditori. Oltre allo smartphone, l’ordine include la fotocamera MotoMod a 360 gradi, che potrebbe essere compresa gratuitamente nell’acquisto del device. Come si nota nel filmato diffuso in rete, il modello ricevuto appare funzionante e già dotato di alcune app, tra cui quella dell’assistente vocale di Amazon Alexa.

Moto Z4, il prezzo e le caratteristiche su Amazon

Come detto, Amazon ha più o meno prontamente rimosso la pagina che consentiva di acquistare lo smartphone di Motorola, che è però ancora accessibile tramite cache, con tanto di dettagli descritti dal venditore. Il Moto Z4 comprato in anticipo è un modello da 128 GB di memoria interna e 4 GB di Ram, disponibile al prezzo di 499 dollari. Dall’annuncio si apprende inoltre che il dispositivo monta un processore Snapdragon 875 Octa-core, una fotocamera posteriore da 48 megapixel e una anteriore da 25 megapixel per “selfie ad alta risoluzione”. L'acquirente ha spiegato su Reddit che il software di Moto Z4 presenta ancora diversi bug, probabilmente poiché si tratta di una versione non ancora rilasciata definitivamente. Visto l’anticipo di Amazon, comunque, è probabile che gli utenti non debbano aspettare ancora molto prima di poter acquistare lo smartphone. Questa volta ufficialmente.