Elezioni Europee 2019, Twitter sostiene campagna Ue con hashtag #StavoltaVoto

Twitter aderisce alla campagna #ThisTimeImVoting dell’Unione europea e attiva in italiano l’hashtag #StavoltaVoto, accompagnato da un’apposita emoji, composta da una nuvoletta blu al cui centro spicca una spunta gialla. La campagna, voluta dall’Ue per incoraggiare la popolazione a recarsi alle urne il prossimo 26 maggio, è declinata in 25 lingue diverse e punta su temi quali l’importanza di ogni singolo voto e sull’impatto che questo può avere sulla vita dei cittadini europei, oltre a illustrare le questioni e i problemi dell’Unione stessa.

“Ricordare a chi legge l’importanza del diritto di voto”

Nell’annunciare il supporto alla campagna dell’Ue, Karen White, Director of Public Policy for Twitter Europe, sottolinea che la piattaforma di microblogging si impegnerà per diffondere il più possibile il messaggio centrale: "Quest'anno le Elezioni Europee rappresentano il secondo esercizio democratico per dimensioni nel mondo e avranno un impatto significativo sulle prospettive geopolitiche della regione e sulle priorità per i prossimi cinque anni”, spiega White. “#ThisTimeImVoting incoraggia le persone a prendere un impegno e andare a votare. Attraverso l'adesione a questa campagna - conclude - si partecipa a una conversazione pubblica di grandissime dimensioni e si ricorda a chi legge l'importanza di esercitare il proprio diritto di voto”.

L’emoji speciale di Twitter per le Europee

Il cammino di avvicinamento di Twitter alle Europee è iniziato già qualche settimana fa con l'introduzione di un’emoji dedicata, che appare automaticamente con la pubblicazione dell’hashtag #Europee2019, tradotto in tutte le lingue dei paesi membri dell’Unione. Si tratta di un’urna di colore blu insieme a una scheda elettorale con un segno di spunta giallo, il tutto circondato dall'iconico cerchio di stelle dorate.“Milioni di cittadini dell'Unione europea voteranno per il futuro del Parlamento europeo”, ha sottolineato il social al momento del lancio dell’emoji pensata per identificare e promuovere in maniera rapida i dibattiti sul tema. “Dagli elettori ai candidati, dai giornalisti agli esperti e dai partiti politici ai movimenti, gli argomenti e le questioni rilevanti - ha concluso - hanno già cominciato ad essere discusse in tempo reale su Twitter”.