Giornata internazionale disabilità: Skype lancia i sottotitoli

La tecnologia come mezzo non solo per aumentare le opportunità a disposizione, ma anche per aiutare chi soffre di disabilità ad affrontare le comuni attività di tutti i giorni. Per questa ragione, in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, Skype annuncia una nuova funzione pensata a supporto di quei soggetti con problemi di udito: l’ultima versione scaricabile della piattaforma di Microsoft per videochiamate integrerà infatti i sottotitoli live sia durante le telefonate tra due utenti che in quelle di gruppo. Una possibilità inedita che, secondo l’azienda, “garantirà un’esperienza inclusiva per tutta la comunità di Skype, in particolare per chi soffre di sordità o di problemi uditivi”.

Sottotitoli continui grazie all’Ia

Centinaia di milioni di persone in tutto il mondo utilizzano ormai Skype per connettersi con amici, colleghi e parenti, che siano vicini o si trovino dall’altra parte del globo. Un pubblico vasto che comprende anche molti soggetti con inabilità. L’azienda sceglie proprio la Giornata internazionale delle persone con disabilità per annunciare il lancio della nuova funzione che renderà disponibili i sottotitoli durante le chiamate. Grazie all’Intelligenza artificiale, il testo sarà “veloce, continuo e contestualmente aggiornato mano a mano che l’utente parlerà”. Al momento, come spiega Skype attraverso il proprio blog ufficiale, una volta abilitati i sottotitoli scorreranno automaticamente sullo schermo, ma presto ci sarà un’apposita finestra che terrà in memoria tutta la trascrizione avvenuta durante la conversazione.

In arrivo traduzione in oltre 20 lingue

I sottotitoli sono però soltanto un punto di partenza per Skype, che vuole continuare a mostrare “l’impegno verso l’inclusività” e nelle prossime settimane ha intenzione di rilasciare un’altra funzione inedita, ovvero la traduzione istantanea di oltre 20 lingue e dialetti. Un’opzione preziosa specie per chi si ritrova, per questioni di lavoro ma non solo, a conversare con gente straniera di cui non si capisce pienamente il linguaggio. Sarà sufficiente scegliere nelle opzioni la lingua di arrivo della traduzione, e l’utente sarà sicuro di non perdersi mai il senso di una frase, restando sempre al passo con l’interlocutore.