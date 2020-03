Dopo aver alzato il sipario sui nuovi Galaxy A11 e il Galaxy A41, Samsung, tramite il suo sito ufficiale, ha svelato al grande pubblico un terzo modello che va ad arricchire ulteriormente la famiglia Galaxy A.

Si chiama Samsung Galaxy A31 e si distingue dai modelli precedenti soprattutto per il comparto fotografico posteriore, caratterizzato da una quadrupla fotocamera con sensore principale da 48 megapixel.

Sarà disponibile in quattro diverse varianti cromatiche, Prism Crush Black, Prism Crush Blue, Prism Crush Red e Prism Crush White, ad un prezzo ancora sconosciuto. Il colosso coreano, per ora, non si è ancora sbilanciato nemmeno riguardo le tempistiche del suo debutto sul mercato.

Samsung Galaxy A31: specifiche tecniche



Dal peso di soli 185 grammi, il terzo smartphone annunciato nel giro di poche settimane dall'azienda coreana monta un display Super AMOLED Infinity-U da 6,4 pollici con risoluzione FHD+ che ospita il lettore di impronte digitali, ha come sistema operativo Android 10 con personalizzazione One UI 2.0 e come processore un SoC Octa-Core, più prestante di quello di cui sono equipaggiati i modelli precedenti.

Come accennato precedentemente un suo punto di forza è la camera posteriore, il cui design riprende quello dei modelli più recenti con un elemento rettangolare che accoglie il flash Led e quattro sensori: uno principale da 48 megapixel, una lente ultra grandangolare da 8 megapixel, un sensore di profondità da 5 megapixel e una lente di profondità da 5 megapixel.

La fotocamera per i selfie, invece, è da 20 megapixel ed è posizionata nel notch a U.

“Dotato di una Quad camera multiuso, il Galaxy A31 ha tutti gli strumenti necessari per raccontare le tue storie, non importa quanto grande o piccolo sia l'argomento”, spiegano gli sviluppatori nel comunicato dedicato al nuovo gioiellino di Samsung.

Samsung Galaxy A31 (Samsung)

Altre caratteristiche

Samsung Galaxy A31 si distingue dalle versioni precedenti anche per la prestante batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 15W. Offre, inoltre, sino a 6GB di memoria RAM e fino a 128 GB di memoria di archiviazione espandibile tramite slot microSD sino a 512GB. “Dotato di un display Infinity-U immersivo e di una potente batteria da 5.000 mAh, il dispositivo ti consente di lavorare, riprodurre in streaming e giocare più a lungo con facilità”, spiega Samsung.