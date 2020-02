Samsung Galaxy Home Mini, in Corea del Sud è in omaggio con S20

L’evento Unpacked 2020 di Samsung ha portato grosse novità, dalla serie Galaxy S20 al pieghevole Galaxy Z Flip. Continua però a rimanere avvolto nel mistero lo smart speaker Galaxy Home Mini, di cui ormai si attende il lancio da diversi mesi. Secondo alcune indiscrezioni il nuovo altoparlante avrebbe dovuto debuttare proprio in questa settimana, cosa che finora non è avvenuta; a sorpresa, però, il portale TizenHelp ha scoperto che Samsung sta ora includendo gratuitamente il Galaxy Home Mini negli preordini effettuati in Sud Corea per l’acquisto dei nuovi Galaxy S20.

Lo smart speaker di Samsung atteso da tempo

La catena di eventi che ruotano intorno al possibile lancio di Galaxy Home Mini è già di per sé piuttosto particolare. Samsung aveva inizialmente annunciato Galaxy Home nell’agosto 2018, ma l’atteso smart speaker dotato dell’assistente Bixby non è mai arrivato sul mercato. Mentre in molti si chiedevano se il progetto fosse definitivamente abortito, hanno iniziato a circolare le voci riguardanti la versione compatta dell’altoparlante, ovvero Galaxy Home Mini. Secondo i rumours, il primo smart speaker in assoluto di Samsung avrebbe dovuto essere svelato al CES 2020, appuntamento invece saltato così come la data del 7 febbraio suggerita da altre indiscrezioni. Ora che anche l’Unpacked 2020 è trascorso senza novità a riguardo, un importante indizio arriva direttamente dalla Corea del Sud, Paese in cui Samsung ha deciso di regalare un Galaxy Home Mini, seppur mai annunciato, a chi preordina uno dei nuovi Galaxy S20 tra il 14 e il 26 febbraio.

Samsung Galaxy Home Mini, le caratteristiche

Ci si attende ora che la curiosa iniziativa di Samsung sia seguita dall’annuncio, anche in Europa, del nuovo smart speaker, di cui peraltro sono trapelate ormai quasi tutte le caratteristiche. Pochi giorni fa Max Weinbach di Xda Developers ha infatti pubblicato su Twitter un breve video che mostrava Galaxy Home Mini in azione. Una seconda immagine illustrava invece nel dettaglio le capacità dell’altoparlante grazie all’assistente Bixby, che consentirà di impostare una sveglia, riprodurre musica, conoscere il meteo o le ultime notizie, oltre a permettere di gestire altri oggetti connessi come luci o televisione.