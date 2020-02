Samsung, ecco i nuovi Galaxy S20 con 5G e il nuovo pieghevole Z Flip

Parola d’ordine 5G. Samsung ha presentato a Londra i suoi nuovi modelli di punta per il 2020. Sono gli S20, tre di dispositivi evoluzione della serie S (S20, l’S20 Plus e l’S20 Ultra) differenti per grandezza e potenza, con schermi che vanno dai 6,2 pollici ai 6,9. Secondo Samsung un dispositivo su cinque di quelli venduti nei prossimi mesi saranno compatibili con la nuova tecnologia 5G e per questo anche la serie S20 ha la più recente tecnologia. Ma la novità forse più interessante è il nuovo foldable Galaxy Z Flip, un telefono che quando è chiuso è quadrato e compatto e quando si apre ha uno schermo da 6,7 pollici.

Gli S20

Per la serie S20 grande attenzione al comparto fotografico, con una nuova archietttura tecnologica per la fotocamera che combina le potenzialità dell’intelligenza artificiale, spiegano da Samsung, “con il sensore fotografico più grande di sempre”. La fotocamera del Galaxy S20 offre una risoluzione che arriva, per il modello Ultra, a 108 MP (basta a scattare una foto grande come un cartellone pubblicitario). Il Galaxy S20 Ultra combina inoltre nove pixel in uno per migliorare le immagini con scarsa illuminazione. Grande attenzione anche allo zoom con una tecnologia chiamata “Space Zoom” che permette di catturare i soggetti più lontani con un livello di dettaglio maggiore rispetto ai suoi predecessori. Buona anche la parte video: S20 offre riprese fino alla qualità 8K (adatte, appunto, per essere poi riviste sui televisori 8K da poco in circolazione).

S20, le caratteristiche tecniche

Il Galaxy S20 ha un display infinity Quad HD+ Dynamic Amoled da 6,2 pollici; l’S20+ da 6,7 pollici, l’S20 Ultra da 6,9, tutti con frequenza di aggiornamento a 120 hertz. Grande attenzione anche al comparto batteria, rispettivamente da 4.000, 4.500 e 5.000 mAh. Il sistema operativo è Android 10 ma l’interfaccia (“One UI 2”) è stata ridisegnata e migliorata.

S20, disponibilità e prezzi

I nuovi modelli saranno disponibili dal 13 marzo. Il Samsung Galaxy S20 viene commercializzato nei colori grigio, blu, rosa e bianco a 929 euro (versione 8 gigabyte di Ram, 128 gigabyte di archiviazione espandibile, 4G) e 1.029 euro (versione 12 gigabyte di ram, 128 gigabyte di archiviazione espandibile, 5G). Il Galaxy S20+, nei colori nero, grigio, blu e bianco costerà 1.029 euro (versione 8 giga di ram, 128 di archiviazione espandibile, 4G), 1.129 euro (12 gigabyte di ram, 128 di archiviazione espandibile, 5G), 1.279 euro (versione 12 gigabyte, 512 di archiviazione espandibile, 5G). Infine l’S20 Ultra 5G nei colori nero e grigio costerà 1.379 euro (12 giga di ram, 128 di archiviazione espandibile, 5G).

Z Flip, il nuovo pieghevole

La novità più interessante, lo dicevamo, è il nuovo Samsung Z Flip: uno smartphone pieghevole unico nel suo genere e progettato con un innovativo sistema di apertura e chiusura, che quando è chiuso è un quadrato compatto che si tiene comodamente nel palmo di una mano. Quando è aperto ha uno schermo da 6,7 pollici ed è dotato di un display Infinity Flex con vetro flessibile, progettato per essere aperto e chiuso oltre 200mila volte. Può rimanere aperto in qualsiasi angolazione, così come un laptop, e quando è aperto ad angolo retto lo schermo si divide automaticamente in due schermi da 4 pollici in modo da poter visualizzare facilmente immagini, contenuti o video nella parte superiore del display e controllarli nella parte inferiore (molto utile per vedere video e prendere appunti, fare videochiamate o fare foto con il telefono appoggiato su una superficie).

Caratteristiche tecniche, disponibiltà e prezzi

Z Flip ha una fotocamera anteriore da 10 megapixel e due fotocamere posteriori, ultrawide e grandeangolare da 12 megapixel, 8 gigabyte di ram e 256 gigabyte di archiviazione e una batteria da 3.200 mAh. Samsung Galaxy Z Flip è disponibile dal 14 febbraio al prezzo di 1.520 euro.