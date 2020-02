Samsung annuncia i nuovi Galaxy Buds+: in Italia costeranno 169 euro

Poco prima dell’inizio dell’evento Galaxy Unpacked 2020, durante il quale sono stati presentati i nuovi smartphone della gamma S20 e il dispositivo pieghevole Z Flip, Amazon Italia ha aperto in anticipo i preorder dei nuovi Galaxy Buds+ (per poi rimuovere le pagine dedicate ai dispositivi nelle ore successive). Le informazioni riportate sul sito di e-commerce, confermate dal colosso di Seul nel corso della kermesse, indicano che gli auricolari avranno una batteria da 85 mAh in grado di offrire un’autonomia massima di 11 ore di riproduzione (estendibili a 22 tramite la custodia di ricarica) e 15 in chiamata, supporteranno la tecnologia di ricarica wireless, saranno dotati di altoparlanti dinamici a due vie, in grado di restituire una migliore qualità del suono, e di tre microfoni (uno interno e due esterni), che dovrebbero migliorare la qualità delle chiamate e ridurre sensibilmente i rumori esterni. Sarà però assente l’Active Noise Control, feature presente in altri prodotti simili (tra cui gli AirPods Pro). Completerà l’offerta una custodia di ricarica di forma ovale con porta Usb Type-C e batteria integrata da 270 mAh. Nel complesso, Samsung ha introdotto nei Galaxy Buds+ una serie di migliorie potenzialmente in grado di rendere l’esperienza d’uso degli utenti più soddisfacente, senza stravolgere più di tanto una formula che finora ha dimostrato di funzionare.

Prezzo e data di uscita

Nel corso di Galaxy Unpacked, Samsung ha spiegato che i Galaxy Buds + sono dotati di vari sensori, tra cui l’accelerometro e un sensore di prossimità, e possono essere controllati anche tramite un sistema di controlli touch. Supportano i sistemi operativi Android e iOS e sono dotati di una modalità gaming a latenza ridotta. Gli auricolari saranno disponibili in Italia a partire dal 17 febbraio, al prezzo di 169 euro (nelle colorazioni bianca, nera e blu). Prenotando gli smartphone Galaxy S20 Plus o S20 Ultra 5G gli acquirenti potranno ricevere i Galaxy Buds+ in omaggio.