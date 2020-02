Samsung, i nuovi Galaxy S20 si mostrano in un video ufficiale

Mancano poche ore all’inizio di Galaxy Unpacked 2020, l’evento in cui Samsung svelerà al pubblico i suoi nuovi top di gamma e altre novità, tra cui il tanto chiacchierato telefono pieghevole Galaxy Z Flip. Anticipando la presentazione ufficiale, il leaker Evleaks (Evan Blass) ha pubblicato un video promozionale dedicato ai nuovi Galaxy S20, S20 Plus e S20 Ultra, che permette di scoprire alcune delle caratteristiche tecniche ed estetiche dei tre smartphone, tra cui alcune delle colorazioni disponibili (rosa per l’S20 standard, blu per il modello Plus e grigia per la variante Ultra).

Le caratteristiche dei nuovi smartphone

Il design dei nuovi smartphone della linea Galaxy è caratterizzato da un display dai bordi curvi, una fotocamera posteriore che sporge dalla scocca e un sensore anteriore allocato in un foro sullo schermo (caratteristica presente anche nel Galaxy Note 10). Evleaks ha fornito ulteriori dettagli sul comparto fotografico, mettendo in luce le differenze esistenti tra i tre smartphone. Galaxy S20 potrà contare su una fotocamera anteriore da 10MP e una posteriore con 3 sensori: un’ottica ultra-grandangolare da 12MP, un’ottica grandangolare da 12MP e un’ottica tele da 64MP. S20 Plus dovrebbe avere un comparto fotografico pressoché identico a quello del suo “fratello minore”, con l’aggiunta di un sensore Time of Flight (ToF) sul retro del dispositivo. S20 Ultra, invece, avrà una fotocamera anteriore da 40MP e una posteriore con quattro sensori: un’ottica ultra-grandangolare da 12MP, un’ottica grandangolare da 108MP, un’ottica tele da 48MP e il sensore ToF DepthVision. Il leaker ha anche diffuso una serie di immagini tratte dal materiale promozionale preparato da Samsung, che svelano alcune delle cover in arrivo per i nuovi smartphone, dotate di LED integrati. Per scoprire tutte le caratteristiche tecniche dei prossimi top di gamma di Samsung e tutte le altre novità in arrivo, tra cui Galaxy Z Flip e una possibile nuova versione dei Galaxy Buds, sarà necessario attendere l’evento Galaxy Unpacked 2020, che inizierà stasera alle 20:00 (ora italiana).