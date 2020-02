Coronavirus, le misure di sicurezza di Samsung in vista di Galaxy Unpacked 2020

In vista dell’evento Galaxy Unpacked 2020 e del Mobile World Congress, Samsung ha deciso di adottare delle misure di sicurezza per ridurre i rischi associati all’epidemia di coronavirus, che nelle ultime settimane ha avuto un impatto non trascurabile sulle attività dei colossi della tecnologia. A differenza di altre aziende, tra cui LG, la società sudcoreana non ha annullato la propria partecipazione alla kermesse di Barcellona, tuttavia sembra che solo un numero ridotto di dipendenti presenzierà all’evento. Stando a quanto riportato da Cnet, alcuni dirigenti potrebbero saltare l’appuntamento. Inoltre, numerosi dipendenti delle divisioni statunitensi e sudcoreane starebbero pianificando di annullare il viaggio verso Barcellona.

Le misure di sicurezza adottate

Per quanto riguarda Galaxy Unpacked 2020, che si svolgerà domani (martedì 11 febbraio) a New York, Samsung ha preso varie misure di sicurezza per ridurre il più possibile i rischi legati all’epidemia di coronavirus. In un’email inviata a tutti i partecipanti, l’azienda ha spiegato che all’interno della struttura che ospiterà l’evento saranno presenti delle postazioni con disinfettante per le mani e delle videocamere per il controllo della temperatura corporea (poste in prossimità di tutte le entrate). Inoltre, saranno disponibili delle mascherine su richiesta e i medici presenti sul posto potranno visitare chi manifesterà dei problemi respiratori insoliti. Samsung ha anche ricordato ai partecipanti che gli Stati Uniti stanno limitando l’ingresso nel Paese ai cittadini non statunitensi che hanno visitato la Cina nelle ultime due settimane.

Cosa aspettarsi da Galaxy Unpacked 2020

Nel corso dell’evento Galaxy Unpacked 2020, Samsung presenterà la nuova linea Galaxy S20 e il nuovo smartphone pieghevole Galaxy Z Flip. Non dovrebbero mancare, inoltre, anche alcune sorprese: i rumor circolati nelle ultime settimane parlano del possibile annuncio dei nuovi auricolari true wireless Galaxy Buds Plus, dello smart speaker Galaxy Home Mini, di un nuovo smartwatch e di un progetto realizzato in collaborazione con Google.