Oppo terrà un evento di presentazione online il 6 marzo

Seguendo la stessa strada scelta da altre aziende, quali Huawei e Sony, per via dell’epidemia di coronavirus, anche Oppo ha deciso di rimediare alla cancellazione del Mobile World 2020, presentando i suoi nuovi dispositivi in una diretta streaming su YouTube.

L’appuntamento, nel corso del quale è attesa la presentazione della nuova linea di smartphone Flagship 5G Find X2, è fissato al 6 marzo sul canale ufficiale YouTube dell’azienda.

Tra le novità, Oppo molto probabilmente svelerà al grande pubblico anche una versione Pro del nuovo smartphone.

Oppo presenterà la linea Flagship 5G Find X2

Stando ai rumors circolati in rete finora, la variante Pro della linea Flagship 5G Find X2, come intuibile dal nome scelto dall’azienda, supporterà le reti di quinta generazione.

Monterà, inoltre, uno schermo da 6,7 pollici con frequenza di aggiornamento a 120Hz e risoluzione 3K.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, lo smartphone Pro sarà dotato di una tripla fotocamera posteriore, con un sensore che probabilmente sarà diverso rispetto a quello montato sulla variante base.

Nel corso della conferenza online è atteso anche il lancio di un nuovo smartwatch, simile per design all’Apple Watch, di forma rettangolare e con bordi curvi.

Huawei svela Mate Xs: le caratteristiche del pieghevole

Il 24 febbraio, in una conferenza di presentazione online, Huawei ha presentato al grande pubblico Mate Xs, il nuovo smartphone pieghevole dell’azienda di Shenzhen, il cui lancio era stato inizialmente programmato per il MWC di Barcellona.

Il dispositivo monta un vetro più resistente e il processore Kirin 990 con modem 5G integrato più veloce e potente rispetto al Mate X.

Il display principale da 6,6 pollici è affiancato da uno schermo secondario da 6,38 pollici: insieme si trasformano in un unico display da 8 pollici con il device aperto.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, Mate Xs monta quattro obiettivi, di cui uno principale da 40 megapixel, un ultra grandangolare da 16 megapixel, un teleobiettivo da 8 megapixel e una 3D Depth Sensing Camera.

Stando a quanto riporta The Verge, il prezzo dello smartphone pieghevole nei mercati globali fuori dalla Cina sarà fissato a 2499 euro. In Italia Mate Xs sarà disponibile tra alcune settimane, sprovvisto delle app di Google.