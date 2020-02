MWC cancellato: Sony rimedia con un evento di presentazione online

Sulla scia della decisione presa da Huawei, anche Sony ha annunciato che rimedierà alla cancellazione del Mobile World Congress 2020, presentando i suoi nuovi dispositivi in una diretta streaming su YouTube.

L’azienda nipponica avrebbe dovuto svelare le sue ultime novità alla kermesse di Barcellona dedicata al mondo dell’hi-tech, recentemente cancellata per via dell’epidemia di Covid-19.

L’appuntamento, nel corso del quale è attesa la presentazione della nuova linea di smartphone Xperia, è fissato al prossimo 24 febbraio, alle ore 8:30 italiane.

La nuova linea di smartphone Xperia

Sony, nel corso dell’evento online, stando agli ultimi rumors, svelerà al grande pubblico la nuova linea di smartphone Xperia. Un posto di rilievo durante la presentazione spetterà sicuramente al tanto vociferato top di gamma, Xperia 5 Plus, che dovrebbe essere dotato di un display più grande rispetto al predecessore. Stando alle indiscrezioni circolate in rete finora, Xperia 5 Plus, monterà uno schermo Oled circa 6,6" di diagonale, con bordi piatti.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, il top di gamma della nuova linea Xperia dovrebbe montare una tripla camera posteriore con sensore ToF.

La fotocamera per i selfie, invece sarà probabilmente singola e da 8 megapixel. Inoltre, lo smartphone monterà sul bordo laterale il lettore per le impronti digitali e su quello superiore un jack audio da 3,5 mm.

Huawei: conferenza stampa il 24 febbraio

Il 24 febbraio 2020, oltre a Sony, anche Huawei presenterà al grande pubblico le novità che avrebbe dovuto svelare al MWC2020. La conferenza online del colosso cinese si terrà alle 14:00 italiane, proprio il giorno in cui avrebbe dovuto aprire i battenti il MWC2020. È attesa la presentazione del pieghevole Mate X, attualmente disponibile solo in Asia, e i nuovi MateBook 13 e 14 2020. Tra le novità, previste anche sul fronte 5G, l’azienda cinese potrebbe presentare nuovi dispositivi indossabili e tablet.