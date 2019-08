Huawei Mate X, lancio rinviato a novembre

Presentato in occasione dell’ultima edizione del Mobile World Congress, tenutasi a Barcellona, dal 25 al 28 febbraio, Huawei Mate X tarda ancora ad arrivare.

Il suo debutto, più volte rimandato dalla sua presentazione, slitta nuovamente.

A giugno, Vincent Peng, vicepresidente senior del colosso di Shenzhen, in occasione della conferenza tecnologica D.Live del Wall Street Journal a Hong Kong, aveva parlato di un suo lancio previsto nel mese di settembre 2019. Stando a nuove dichiarazioni, rivelate da TechRadar, il debutto sul mercato del primo pieghevole di Huawei sarebbe stato nuovamente rinviato al prossimo novembre.

Sarà differente dalla variante presentata a Barcellona

Durante un evento presso la sede centrale di Huawei, gli sviluppatori, oltre a parlare dello slittamento del lancio, avrebbero assicurato che il debutto di Huawei Mate X avverrà sicuramente entro fine 2019. Secondo la fonte, lo smartphone flessibile avrà caratteristiche leggermente differenti rispetto a quelle svelate nel corso della sua presentazione. Si tratta di cambiamenti probabilmente attuali dall’azienda per ottimizzare il suo utilizzo. Huawei Mate X potrebbe essere sprovvisto della fibra in carbonio e, stando ai rumors circolati in rete, la scocca posteriore in metallo potrebbe essere stata sostituita con una più leggera in alluminio.

Bisognerà attendere annunci ufficiali da parte dell’azienda per avere informazioni certe a riguardo.

Samsung Galaxy Fold arriva a settembre

Anche il principale competitor di Huawei Mate X, Samsung Galaxy Fold, tarda ad arrivare sul mercato. Atteso dal 26 aprile 2019, stando agli ultimi annunci, il primo smartphone pieghevole di Samsung dovrebbe debuttare nel mese di settembre 2019. La notizia è stata diffusa dalla stessa azienda in un comunicato dedicato pubblicato sul blog ufficiale: “Samsung sta conducendo test sul prodotto finale per rendere Galaxy Fold disponibile per i consumatori a partire da settembre in mercati selezionati”. La società comunica di aver ottimizzato lo strato protettivo oltre la cornice “rendendo evidente che si tratta di una parte integrante della struttura del display e non un elemento che deve essere rimosso”.