Cresce il mercato wearable grazie agli smartwatch e agli auricolari

Le analisi condotte da Idc indicano che il mercato delle tecnologie indossabili è in crescita: a trainarlo sono soprattutto gli smartwatch e gli auricolari, mentre l’interesse attorno alle smartband inizia a scemare. Secondo gli esperti, entro la fine del 2019 i wearable faranno registrare consegne globali per 222,9 milioni di unità, cifra che salirà fino a 302,3 milioni nel 2023 con un tasso di crescita annuale composito (Cagr) del 7,9%. Nel corso del 2019 saranno commercializzate 91,8 milioni di unità di smartwatch, mentre per il 2023 gli analisti prevedono 131,6 milioni di pezzi in commercio. Di questi, uno su quattro sarà un Apple Watch, mentre circa la metà permetterà di connettersi alle reti cellulari senza dover passare dallo smartphone.

Smartwatch e auricolari wireless trascinano il mercato

Secondo gli analisti di Idc, nei prossimi anni gli smartwatch non solo saranno indipendenti dagli smartphone, ma svolgeranno anche un ruolo importante all’interno delle smarthome e offriranno un numero sempre maggiore di strumenti per monitorare le condizioni di salute. I genitori potranno utilizzarli anche per tenere sotto controllo i bambini. Durante il 2019, saranno consegnate 72 milioni di unità di auricolari e cuffie smart, una cifra che potrebbe raggiungere i 105,3 milioni nel 2003. Questi dispositivi sono utilizzati prevalentemente per ascoltare la musica o i podcast, ma consentono anche di accedere agli assistenti virtuali e ricevere delle traduzioni simultanee. Inoltre, possono aiutare chi ha problemi di udito. Per quanto riguarda le smartband pensate per il fitness, nel corso del 2019 saranno commercializzate 54,2 milioni di unità e 55 milioni nel 2023. Oltre la metà di questi dispositivi sarà consegnata in Cina. In mercati come l’Europa Occidentale e il Nord America, invece, i volumi caleranno, perché i consumatori si orienteranno sempre più spesso verso gli smartwatch.

Il mercato degli smartwatch nel primo trimestre 2019

La crescita del mercato degli smartwatch è stata confermata anche dai dati relativi al primo trimestre 2019 diffusi da Counterpoint. Durante i primi tre mesi dell’anno, le spedizioni del settore sono incrementate del 48% rispetto allo stesso periodo del 2018. Apple Watch resta lo smartwatch più venduto, seguito dai Galaxy Watch di ultima serie, dai Fitbit e da Huawei Watch GT.