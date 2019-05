Samsung aggiorna le Galaxy Buds: connessione Bluetooth più stabile

Galaxy Buds, i nuovi auricolari true wireless di Samsung si aggiornano.

L’azienda ha rilascio il nuovo firmware R170XXU0ASE1 che introduce nuovi miglioramenti pensati soprattutto per ottimizzare la connessione Bluetooth.

L’update è sicuramente meno sostanzioso del precedente, lanciato lo scorso mese, ma apporta alcune modifiche in grado di migliorare l’esperienza degli utenti.

Miglioramenti introdotti dall’aggiornamento

Il nuovo aggiornamento pesa poco più di 1 MB e, oltre a rendere più stabile il Bluetooth, porta altri bug fix, utili per migliorare la modalità ‘Suono Ambientale’: una nuova funzione pensata per tutte le persone che utilizzano gli auricolari mentre si allenano o passeggiano per strada, che permette loro di sentire i rumori esterni senza dover togliere le cuffiette.

Il firmware R170XXU0ASE1 risolve il problema della perdita di audio, che spesso interessava uno dei due auricolari quando la funzione era attiva. L’aggiornamento introduce anche la possibilità di ricevere l’avviso di notifica anche quando si utilizza la modalità ‘Suono Ambientale’.

Come aggiornare gli auricolari wireless di Samsung

Per aggiornare gli auricolari wireless Galaxy Buds è possibile scaricare l’update direttamente dall’applicazione per mobile Samsung Wearable: una volta aperta il nuovo firmware dovrebbe apparire autonomamente. Nel caso in cui questo non si verifichi è possibile cercare l’update alla voce ‘Info su’, nella sezione dedicata alle cuffiette. Si può anche installare l’aggiornamento dal computer tramite Galaxy Buds Manager.

Samsung Galaxy Buds, disponibili dall’8 marzo al prezzo di 149 euro, garantiscono un’autonomia massima di 6 ore e possono essere ricaricati in mobilità, grazie a una custodia di ultima generazione, in grado di ‘guadagnare’ energia anche quando appoggiata al Galaxy S10. Integrano i controlli touch e due microfoni posti uno all’interno e uno all’esterno che ottimizzano la comunicazione di chi li indossa.

I nuovi auricolari senza fili sono stati lanciati nel mese di febbraio 2019 insieme ai modelli Galaxy S10 e ed altre tecnologie da indossare lo smartwatch Galaxy Watch Active, il fitness tracker Galaxy Fit.