Il misterioso smartphone da 4 fotocamere nella scocca posteriore, svelato nel mese di aprile da alcune immagini diffuse da OnLeaks e CashKAro, ha finalmente un nome e comincia a ‘farsi scoprire’.

Si tratta di Motorola One Pro, il nuovo device dell’azienda di Chicago che probabilmente affiancherà Motorola One Action e andrà ad arricchire la serie One lanciata lo scorso anno.

Dal sito CashKAro, arrivano nuovi scatti che svelano parte delle caratteristiche del nuovo telefonino di ultima generazione di Motorola.

Le immagini svelano nuove caratteristiche

Come avevano rivelato precedenti leak, One Pro avrà un comparto fotografico posteriore con 4 fotocamere.

Sotto i sensori c’è il logo Motorola che, al contrario di come si possa immaginare, non funziona come un sensore di impronte digitali. La sua posizione nella parte posteriore della scocca è probabilmente puramente estetica.

Le nuove immagini confermano la presenza del jack per le cuffie da 3,5 millimetri e le dimensioni dello smartphone: 158,7 x 75 x 8,8 mm.

Come riporta CashKAro, potrebbe arrivare sugli scaffali dei negozi in tre diverse colorazioni: grigio scuro, oro e tendente al viola.

Non si hanno per ora informazioni riguardo altre specifiche tecniche o la data del suo futuro lancio sul mercato: bisognerà attendere la conferma di Motorola per avere notizie ufficiali.



Arriva in Italia Xiaomi Mi 9T: prezzo e caratteristiche

Da oggi, 19 giugno, arriva in Italia Xiaomi Mi 9T, il nuovo smartphone dell'azienda cinese con un prezzo super competitivo. Disponibile al prezzo di circa 300 euro, integra un display Amoled da 6.39” in FullHD+, una batteria da da 4.000 mAh, il processore Qualcomm Snapdragon 730, 6 GB di Ram e 64 o 128 GB di memoria interna (non espandibile).

Il nuovo smartphone low cost, rispetto alla concorrenza, monta una fotocamera posteriore con 3 sensori: uno da 48 megapixel, un ultra-grandangolare da 13 megapixel e un teleobiettivo da 8 megapixel.