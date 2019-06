Arriva in Italia Xiaomi Mi 9T: prezzo e caratteristiche

Arriva in Italia Xiaomi Mi 9T, il nuovo smartphone di fascia alta dell’azienda cinese con un prezzo super competitivo. Ciò che salta subito all’occhio osservandolo è l’assenza di cornici: è un dispositivo full-screen con fotocamera frontale a scomparsa.

Xiaomi Mi 9T arriverà sugli scaffali italiani il 19 giugno. Sarà disponibile a un prezzo poco superiore ai 300 euro. Poco più tardi, il 26 giugno, arriverà sul mercato il nuovo MiBand di Xiaomi, al prezzo di 35 euro.

Xiaomi Mi 9T: specifiche tecniche

Xiaomi Mi 9T monta un display Amoled da 6.39” in FullHD+ e un lettore di impronte digitali.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, la fotocamera posteriore comprende tre sensori: il principale da 48 megapixel, un ultra-grandangolare da 13 megapixel e un teleobiettivo da 8 megapixel. La fotocamera frontale invece, a scorrimento, è da 20 megapixel. Xiaomi Mi 9T integra, inoltre, una batteria da 4.000 mAh.

Il nuovo smartphone di casa Xiaomi ha un processore Qualcomm Snapdragon 730, 6 GB di Ram e 64 o 128 GB di memoria interna, non espandibile.

La quarta generazione del MiBand

Oltre al nuovo telefono a fine mese verrà lanciata sul mercato italiano anche la quarta generazione del MiBand, il bracciale smart perfetto per tenersi in forma e per monitorare l’attività fisica. Il nuovo MiBand 4 vanta un display a colori ed è anche in grado di monitorare il movimento compiuto in acqua e la distanza percorsa a nuoto: funzioni assenti nel modello precedente. Il nuovo fitness tracker di Xiaomi sarà disponibile dal 26 giugno a un prezzo super competitivo: 35 euro.

Mi Band 4 resiste a una profondità massima di 50 metri e offre diverse funzioni per il fitness: il contapassi, il calcolo delle calorie bruciate, il cardiofrequenzimetro, il giroscopio, l’accelerometro a tre assi. È inoltre perfetto per monitorare diverse attività sportive, dal nuoto al ciclismo.