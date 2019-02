MWC 2019, lo Xiaomi Mi 9, lo smartphone 5G e le altre novità di Xiaomi

Sul palco del Mobile World Congress 2019, Xiaomi ha svelato al mondo Mi Mix 3 5G, il suo primo smartphone in grado di connettersi alla rete 5G. A livello di design, questa nuova versione del dispositivo è molto simile a quella disponibile sul mercato da ottobre 2018: l’assenza di un notch e i bordi ridotti al minimo valorizzano lo schermo Amoled FullHD+ da 6,39 pollici. Le due fotocamere da 12 megapixel presenti nella parte posteriore dello smartphone consentono di realizzare dei video in slow motion a 960 frame al secondo. Anche in questa versione, i due sensori frontali (uno da 24 megapixel e l’altro da 2 megapixel) sono nascosti da un meccanismo a scorrimento.

La dotazione tecnica di Mi Mix 3 5G

Le novità vere e proprie riguardano la dotazione tecnica. Xiaomi ha sostituito il processore Qualcomm Snapdragon 845 col più recente Snapdragon 855, lo stesso presente nel Galaxy S10 di Samsung. Inoltre, la compagnia ha deciso di dotare lo smartphone di X50, il modem di Qualcomm in grado di connettersi alla rete 5G. Per dimostrare le potenzialità della connessione di ultima generazione, Donovan Sung, director of product management di Xiaomi, ha realizzato una videochiamata in 5G durante la conferenza, mostrando ai presenti la qualità delle immagini e del suono. L’arrivo del Mi Mix 3 5G in Italia è previsto per maggio. Il prezzo del dispositivo, dotato di 6GB di RAM e 128GB di memoria interna (non espandibile), sarà di 599 euro.

Spazio anche per il Mi 9

Durante il Mobile World Congress, Xiaomi ha anche dedicato spazio a Mi 9, il nuovo smartphone portabandiera che la compagnia ha presentato poco prima dell’inizio della kermesse. Il dispositivo monta un processore Snapdragon 855 e presenta tre fotocamere posteriori: un sensore principale da 48 megapixel, un teleobiettivo da 12 megapixel e un sensore grandangolare da 16 megapixel. Lo schermo Oled misura 6,39 pollici e ha una risoluzione FullHD+. Il Mi 9 sarà disponibile dal prossimo 28 febbraio in due versioni: quella con 6GB di RAM e 64GB di memoria interna costerà 449 euro, mentre quella con 6GB di RAM e 128 GB di memoria interna sarà venduta a 499 euro.