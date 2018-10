Xiaomi annuncia Mi Mix 3: niente ‘notch’ e fotocamera scorrevole

Xiaomi continua a lavorare incessantemente ai propri smartphone di ultima generazione e, a poco più di un mese di distanza dall’uscita dei modelli Mi 8 Pro e Mi 8 Lite, l’azienda cinese ha presentato durante un evento tenuto a Pechino il Mi Mix 3. Come il predecessore, e a differenza dei dispositivi lanciati a settembre, il nuovo device è caratterizzato dall’assenza del ‘notch’, la tipica banda nera dove sono solitamente alloggiati i sensori per il riconoscimento facciale e l’obiettivo anteriore. A completare l’ultimo smartphone top di gamma della compagnia ci sono un notevole pacchetto hardware e un’inedita fotocamera scorrevole.

Xiaomi Mi Mix 3, bordi ulteriormente ridotti

I bordi ridotti al minimo e la rinuncia al ‘notch’ erano alcuni dei principali tratti distintivi del Mi Mix 2, e vengono ora ripresentati nella nuova versione. Xiaomi è riuscita addirittura a diminuire ulteriormente lo spessore delle cornici, che valorizzano ancora di più il display Amoled FullHD+ da 6,39 pollici. All’interno, il device ospita un processore Snapdragon 845, abbinato a una memoria flash da 128 o 256 GB e una Ram da 6 o 8 GB, che in una specifica versione, forse esclusiva per il mercato cinese, raggiungerà persino i 10 GB. Il lettore per impronte digitali è posizionato nella parte posteriore, mentre la batteria da 3200 mAh supporta la ricarica rapida, anche in modalità wireless.

La fotocamera scorrevole del Mi Mix 3

Il comparto fotografico di Xiaomi Mi Mix 3 ha già ricevuto diversi elogi e presenta in primis una particolarità. La doppia fotocamera frontale, composta da due sensori da 24 e 2 megapixel, è infatti inizialmente nascosta, ma si rivela grazie a un meccanismo slide che l’azienda ha preferito mantenere meccanico e non elettrico, per sfruttarlo soltanto nei momenti di necessità. Gli obiettivi posteriori sono invece entrambi da 12 megapixel: in tutti i casi, i sensori montati dallo smartphone sono prodotti da Sony. Mi Mix 3 supporta la funzione slow motion e può girare video in 4k. Seguendo la sua politica low-cost, il nuovo telefono è stato lanciato in Cina a un prezzo che, per la versione migliore, supera di poco i 500 euro. Infine, nel primo trimestre del 2019 potrebbe arrivare una variante con supporto per la connettività 5G.