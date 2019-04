Motorola One Action e One Vision. Secondo quanto riferiscono alcuni leaker, potrebbero essere questi i nomi dei due nuovi smartphone della serie One lanciata dall’azienda di Chicago l’anno scorso. Proprio poche settimane fa, sono circolate in rete alcune presunte immagini del nuovo One Vision, ma al momento la società non ha confermato la veridicità di tali foto, né tantomeno ha diffuso alcuna comunicazione ufficiale riguardante i nuovi dispositivi.

Le possibili caratteristiche degli smartphone

Sono pochi i dettagli che ad oggi si conoscono sui prossimi due smartphone di Motorola. Per quanto riguarda One Vision, secondo voci di corridoio ben informate il nuovo dispositivo sarà messo in vendita sul mercato cinese con il nome di Motorola P40 e avrà un display forato in rapporto 21:9 1080p (2.520 x 1.080 pixel), 3 o 4 GB di Ram, fino a 128 GB di memoria espandibili, batteria da 3.500 mAh e supporto ad Android One 9 Pie. Il comparto fotografico, invece, sarà composto quasi certamente da due fotocamere posteriori, con obiettivo principale da 48 megapixel, e una frontale, la cui risoluzione non è ancora nota.

One Action, invece, è avvolto da un fitto alone di mistero e l’unica indiscrezione finora circolata riguarda la possibile presenza di tre fotocamere posteriori.

Smartphone con quattro fotocamere?

E a proposito di misteri, sembra che Motorola stia lavorando anche a uno smartphone con quattro fotocamere posteriori, una caratteristica che lo porterebbe a competere con i modelli già presentati da Huawei e Samsung. A diffondere questa voce è stato un video condiviso sul web pochi giorni fa, nel quale si vede il render di un nuovo smartphone Motorola. Osservando le immagini, il display del dispositivo sembrerebbe essere da 6,2 pollici, con un piccolo notch a goccia e i bordi piuttosto ridotti. Sul retro, invece, si possono distinguere i quattro obiettivi e la scritta 48 megapixel, a indicare la presunta risoluzione del sensore principale.