Chatterbox, lo smart speaker fai da te pensato per i bambini

Gli smart speaker sono sempre più popolari e presenti nelle case moderne. I dati diffusi da Strategy Analytics indicano che nel corso del 2018 le vendite degli altoparlanti che integrano un assistente vocale sono cresciute del 95% su base trimestrale. Inoltre, gli analisti di Canalys prevedono che entro la fine del 2019 le unità vendute saranno 207, 9 milioni in tutto il mondo, segnando un’ulteriore crescita del mercato dell’82,4%. Grazie agli assistenti digitali, come Alexa, Siri, Cortana e Google Assistant, gli smart speaker consentono di svolgere un’ampia gamma di attività, tra cui svolgere delle ricerche su Internet, riprodurre la musica, ascoltare le ultime notizie e gestire i dispositivi della smart home. Tutto ciò è possibile grazie all’Intelligenza Artificiale. Per permettere ai bambini di scoprire le caratteristiche di questa tecnologia, senza rinunciare al divertimento, Kevin Elgan ha ideato Chatterbox, uno smart speaker fai da te facile da assemblare e da programmare. Su Kickstarter è stata lanciata una campagna di crowdfunding per finanziare il progetto.

Le caratteristiche di Chatterbox

Chatterbox è stato creato per stimolare la creatività dei bambini e aiutarli a comprendere le potenzialità dell’Intelligenza Artificiale, il tutto senza mettere in alcun modo a rischio la loro privacy. Costruendo e programmando lo smart speaker, i più piccoli possono scoprire come funziona, cos’è in grado di fare e quali sono i suoi limiti. Il case di Chatterbox è in cartone riciclato ed è dotato di una buona resistenza: i bambini possono assemblarlo senza preoccuparsi troppo di romperlo. Il cuore pulsante del dispositivo è il single-board computer Raspberry Pi, il più utilizzato nell’ambito delle tecnologie per l'edutainment.

Le skill di Chatterbox

Chatterbox è compatibile con un’app a misura di bambino che permette di ‘insegnare’ allo smart speaker delle skill basate sui comandi vocali. Con un po’ d’impegno è possibile rendere il dispositivo in grado di accendere le luci della casa, leggere le ultime notizie (escludendo quelle non adatte ai più piccoli), inviare dei messaggi, chiamare gli smartphone dei genitori, impostare delle sveglie, cronometrare un’attività, scoprire che tempo farà domani e altro ancora.

La tutela della privacy

A differenza di altri smart speaker presenti sul mercato, Chatterbox non è sempre in ascolto ed è in grado di ricevere dei comandi vocali solo quando il suo proprietario preme il grosso tasto giallo presente sulla sua ‘testa’. Il dispositivo non salva alcuna informazione personale e non contiene inserzioni pubblicitarie.