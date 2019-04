I numeri parlano chiaro: gli smart speaker sono sempre più popolari e presenti nelle moderne case intelligenti. Nel corso del 2018, le vendite degli altoparlanti che integrano un assistente vocale (tra i più gettonati l’Assistente di Google, Siri di Apple o Alexa di Cortana) sono cresciute del 95% su base trimestrale. A rivelarlo sono i dati pubblicati da Strategy Analytics. Ma se il presente è positivo, sembra proprio che il futuro lo sarà ancora di più: gli analisti di Canalys, società specializzata nel settore delle ricerche di mercato, prevedono che entro la fine del 2019 nelle case di tutto il pianeta ci saranno 207,9 milioni di smart speaker. Il settore potrebbe dunque crescere dell’82,4% rispetto alle 114 milioni di unità sparse per il mondo alla fine del 2018.

Prevista una crescita del 166% in Cina

Nei prossimi anni, gli smart speaker potrebbero diventare ancora più popolari dei tablet: secondo gli analisti di Canalys il sorpasso avverrà entro il 2021. La crescita su scala globale proseguirà almeno fino al 2023, l’anno in cui gli altoparlanti intelligenti saranno presenti in oltre mezzo miliardo di abitazioni. A trainare questo incremento sarà la Cina, dove nel 2019 si registrerà un aumento del 166%, con una base installata di circa 60 milioni di unità. I prodotti più venduti nel Paese saranno quelli creati da aziende locali come Tmall Genie e Xiao Ai, mentre quelli occidentali non godranno della stessa fortuna.

Gli altri mercati

Nonostante l’importanza della Cina, il principale mercato degli smart speaker resterà comunque quello statunitense: gli analisti prevedono una base installata di smart speaker vicina ai 90 milioni di unità entro la fine del 2019 e una crescita annua del 46%. Infine, in Giappone e in Corea del Sud, Paesi in cui la diffusione degli altoparlanti smart è contenuta, si verificheranno degli incrementi del 130%.