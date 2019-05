Samsung, DJ Koh: “A breve la nuova data di lancio del Galaxy Fold”

Entro la fine della settimana, Samsung potrebbe comunicare la nuova data di lancio del suo Galaxy Fold negli Stati Uniti. A dirlo è il Ceo della compagnia nonché responsabile della divisione mobile, DJ Koh, il quale, durante un’intervista al quotidiano The Koerea Herald, ha rivelato che la compagnia, dopo aver individuato il difetto che ha portato all’ingresso di sostanze esterne sotto lo schermo, raggiungerà una decisione sul lancio del dispositivo in un paio di giorni. Tuttavia, nelle scorse ore il colosso sudcoreano ha fatto sapere di essere pronta a cancellare i preordini ricevuti in caso di ulteriori ritardi nelle spedizioni.

Rinforzare la cerniera e ridurre i bordi

Le parole del manager del colosso coreano fanno quindi pensare che Samsung abbia trovato la soluzione almeno di uno dei problemi allo schermo segnalati pochi giorni fa da alcuni giornalisti d’oltreoceano, il cui Galaxy Fold si è deformato dopo solo un giorno di utilizzo in seguito all’ingresso di un corpo esterno sotto il display. Secondo l’Herald, Samsung ha in programma di rinforzare la cerniera e di ridurre anche la distanza tra la cornice dello schermo e il suo strato protettivo, in modo tale da non farlo sembrare una semplice pellicola usa e getta che potrebbe indurre i consumatori a strapparlo compromettendone il funzionamento, esattamente come già accaduto.

La società non sarà in ritardo sui preordini

Proprio nella giornata di ieri, varie testate e agenzie provenienti dagli Usa riportavano la volontà di Samsung di cancellare i moltissimi preordini ricevuti nel caso in cui le spedizioni dello smartphone pieghevole non partissero entro il 31 maggio, intenzione confermata in seguito dalla stessa compagnia. In merito a ciò, DJ Koh ha dichiarato che la società non sarà in ritardo, lasciando ipotizzare che il lancio avverrà prima di quanto previsto dagli addetti ai lavori, convinti che l’uscita del dispositivo non sarebbe avvenuta prima dell’estate. Nonostante le rassicurazioni del Ceo, resta però ancora molto scetticismo intorno al Galaxy Fold.