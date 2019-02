Ugo, il re-robot delle lavatrici in grado di fare il bucato

Tra le ultime innovazioni tecnologiche realizzate per coadiuvare l’essere umano, aiutandolo nelle faccende domestiche c’è Ugo, il re-robot delle lavatrici.

Sviluppato dalla start-up giapponese Mira Robotics, l’automa è in grado di stendere e di ripiegare i panni proprio come un perfetto aiutante di casa.

Il robot è per ora un prototipo ‘alle prime armi’ che opera in modo lento e goffo, ma gli ingegneri che lo hanno ideato promettono di perfezionarlo entro pochi anni. Verso il 2020 il futuro Ugo riuscirà molto probabilmente a sostituire quasi completamente l’uomo nelle funzioni per le quali è stato progettato, diventando il re delle lavatrici.

Ugo il robot che piega i calzini

L’automa domestico, in grado di piegare calzini e asciugamani, necessita per ora dell’aiuto dell’uomo per il suo funzionamento. Tuttavia gli sviluppatori si augurano di riuscire a renderlo quasi del tutto indipendente entro un paio di anni.

Ugo ha una testa e delle braccia montate su un torso allungabile da 110 a 180 centimetri. Il suo punto di forza sono le pinze opponibili grazie alle quali è in grado di sollevare oggetti che pesano fino a un chilo e mezzo.

L’automa integra tre telecamere, un microfono e un altoparlante e si connette al Wi-Fi di casa.

Lancio sul mercato nel 2020

Gli ingegneri della start-up giapponese hanno intenzione di lanciarlo sul mercato entro il 2020, quando Ugo sarà molto più autonomo e al proprietario di casa basterà consultare un’applicazione dedicata per metterlo in funzione e programmare i suoi compiti della giornata.

Spendendo una cifra tra i 180 e i 225 dollari al mese, ogni famiglia potrà beneficiare dei servizi offerti dall’automa, risparmiando del tempo prezioso e avendo a disposizione più ore da poter trascorrere con i propri cari.

Gli esperti, inoltre, ci tengono a sottolineare che nonostante l’automa sia dotato di telecamere e altoparlante, le tecnologie in esso integrate sono in funzione solamente durante il suo operato. Ciò significa che una volta spento Ugo è completamente disconnesso e la privacy dei proprietari è totalmente al sicuro.