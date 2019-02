La tecnologia fa ormai parte della vita quotidiana e coadiuva l’essere umano nella maggior parte delle azioni comunemente svolte durante la giornata.

In casa, come aiutanti, ci sono i robot aspirapolvere di ultima generazione, la maggior parte dei quali, tuttavia, necessita di un continuo controllo e dell’intervento dell’uomo, in quanto incapace di cambiare stanza in autonomia o di svuotare il recipiente in cui viene raccolta la polvere.

Ma chi non sogna di tornare a casa dopo un’estenuante giornata lavorativa e di potersi rilassare sul divano senza dover svolgere le faccende domestiche o controllare le funzioni svolte dai comuni robot? Una soluzione è Roomba i7+, l’aspirapolvere super smart, disponibile ora anche in Italia.

Il robot che smaltisce autonomamente i rifiuti

Si tratta di un robot in grado, non solo di apprendere la conformazione del proprio appartamento, ma anche di svuotare il contenitore dei rifiuti presente in esso. Come riporta TechCrunch, Roomba i7+ è quasi del tutto indipendente e come punto di forza integra la ‘clean base’, una base di ricarica con annesso sacchetto per la spazzatura. Il robot, dopo aver pulito l’abitazione, riversa nell’apposito contenitore lo sporco aspirato dai pavimenti, riuscendo a smaltire autonomamente i rifiuti precedentemente raccolti. Così facendo è richiesta l’azione dell’uomo, per svuotare il cestino, solamente ogni circa 30 cicli di pulizia.

Mappa l’abitazione grazie a telecamere e sensori

L’iRobot, in grado di aspirare anche polvere, capelli, briciole e peli, è inoltre capace di mappare l’abitazione in cui è al lavoro. È dotato di un innovativo sistema con telecamere e sensori specifici che gli permette di riconoscere le mura della casa e di saper individuare le stanze dopo brevi esperienze di pulizia al loro interno. Un vero e proprio aspirapolvere addestrabile reso ancor più efficiente dall’applicazione iRobot Home, grazie alla quale i proprietari dell’abitazione possono scegliere da remoto quando mettere in funzione l’aiutante casalingo e le stanze che si desiderano ripulire.

Roomba i7+, disponibile con annessa ‘clean base’ al prezzo di 1199 euro, da il via a una nuova generazione di aspirapolvere smart, in grado di sostituire quasi del tutto l’azione dell’uomo nella pulizia dei pavimenti.