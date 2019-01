Lg, al Mobile World Congress 2019 nuovo smartphone con doppio schermo

Lg, in occasione del Mobile World Congress 2019 di Barcellona, in programma dal 25 al 28 febbraio 2019, potrebbe presentare uno smartphone dotato di un doppio schermo. L’indiscrezione, riportata dal sito Cnet, svela un nuovo dispositivo che abbinato al display in dotazione avrebbe un secondo schermo, che andrebbe a raddoppiare le dimensioni del primo.

Raddoppia le dimensioni del display principale

Non si hanno ancora notizie riguardo il nome del nuovo smartphone rivoluzionario di casa Lg, sembra però che il doppio schermo potrebbe avere in totale le stesse dimensioni del nuovo device pieghevole sviluppato da Samsung. Integrando il secondo display al primo, attaccandolo come una custodia, si andrebbero a raddoppiare le dimensioni dello schermo principale, avendo così a disposizione un display la cui diagonale arriverebbe a 7 pollici.

L’azienda sudcoreana, durante l’evento focalizzato sulla telefonia mobile in programma a fine febbraio 2019, potrebbe lanciare anche il nuovo G8 ThinQ, il futuro device top di gamma di Lg.

Oppo, al Mobile World Congress la nuova super fotocamera

Oppo è al lavoro per lo sviluppo di un’innovativa super fotocamera con zoom ottico 10x, che verrà presentata al Mobile World Congress 2019.

La tecnologia è permessa dalla collaborazione dell’obiettivo ultra grandangolare, l'Ultra Clean Master e il teleobiettivo. Il suo funzionamento è stato svelato dall’azienda cinese, durante un evento hi-tech tenutosi a Pechino. Per l’occasione Oppo ha svelato anche le caratteriste del suo nuovo sensore per la lettura delle impronte digitali. È in grado di rilevare due impronte contemporaneamente ed è posizionato sotto lo schermo.

Le novità di Lg presentate al Ces 2019

Tra le novità tecnologiche presentate dall’azienda sudcoreana al Ces 2019 di Las Vegas è opportuno citare il Signature Oled TV R, la nuova televisione arrotolabile.

La tv integra un display da 65 pollici, Ultra Hd e schermo Oled, che ‘scompare’ una volta pigiato il tasto dedicato, rientrando nel suo contenitore. Il televisore, quando ‘srotolato’, ha dimensioni notevoli e molto probabilmente avrà un prezzo notevole.

Non vi sono per ora informazioni riguardo la data del suo futuro lancio sul mercato.