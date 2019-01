Oppo svela la super fotocamera con zoom ottico 10x per smartphone

La società cinese Oppo è attualmente al lavoro per lo sviluppo di una super fotocamera con zoom ottico 10x destinata ai futuri smartphone.

La nuova tecnologia verrà presentata in occasione del Mobile World Congress 2019 di Barcellona, in programma dal 25 al 28 febbraio 2019.

Alcuni modelli attualmente sul mercato, come Huawei P20 Pro e Mate 20 Pro, montano uno zoom ottico 3x, che non ha niente a che vedere con le potenzialità del nuovo ingrandimento sviluppato dall’azienda cinese.

Gli obiettivi di Oppo

Non è la prima volta che Oppo realizza innovazioni tecnologiche rivoluzionarie e degne di nota. Nel 2017, infatti, l’azienda cinese ha presentato al Mobile World Congress una dual camera con zoom ottico 5x, che nonostante le potenzialità non è stata montata su alcun dispositivo di ultima generazione. La società, classificatasi come quinto produttore mondiale di smartphone, in coda a Samsung, Huawei, Apple e Xiaomi, secondo i dati stilati dall’analisi Gartner, punta ora ad andare oltre, mirando a obiettivi mai eguagliati prima.

Zoom ottico 10x e tripla fotocamera

La tecnologia con zoom ottico 10x è permessa da una tripla fotocamera, dove l’obiettivo ultra grandangolare, l'Ultra Clean Master e il teleobiettivo collaborano tra loro.

Il super obiettivo, grazie alla lunghezza focale di 15,9 mm, è in grado di garantire un’alta qualità del mirino grandangolare. Inoltre, il teleobiettivo, caratterizzato da una lunghezza focale da 159 mm, grazie al supporto dell’originale ‘peep-up structure’, permette di catturare meravigliose immagini a lunga distanza, la cui qualità è ottimizzata dalla fotocamera principale.

Il funzionamento della fotocamera con zoom ottico 10x è stato esposto a Pechino, nel corso di un evento hi-tech durante il quale Oppo ha presentato anche un innovativo lettore di impronte digitali, in grado di identificare due impronte contemporaneamente. L’innovazione tecnologica verrà posizionata sotto lo schermo.