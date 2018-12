Xiaomi lancia Mi Play, nuovo smartphone con notch a goccia d’acqua

Xiaomi annuncia Mi Play, il nuovo smartphone caratterizzato dal punto di vista stilistico da un originale notch a forma di ‘goccia d’acqua’, al cui centro è posizionata la fotocamera. È il primo ad adottare questa soluzione di design, che lo differenzia dagli ultimi dispositivi Samsung e Huawei dotati di foro sullo schermo per l’obiettivo frontale. In attesa del suo lancio sul mercato europeo, Mi Play è già in vendita in Cina a 1.099 yuan, pari a circa 140 euro.

4 GB di Ram e display da 5,84 pollici

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, Xiaomi Mi Play avrà un display Full-HD da 5,84 pollici con pannello in vetro Gorilla Glass 5. Il dispositivo monterà il nuovo processore MediaTek Helio P35 che, però, non è ancora stato annunciato ufficialmente dall’azienda cinese. Inoltre, il device disporrà di una RAM da 4 GB con uno spazio di archiviazione interno espandibile attraverso MicroSD fino a 256 GB, sensore di impronte digitali montato sul retro, fotocamera posteriore da 12 megapixel, mentre quella frontale sarà da 2 megapixel.

Lo smartphone sarà disponibile in tre colorazioni, Twilight Gold, Fantasy Blue e Fantasy Black, e il prezzo di listino previsto è di 1.099 yuan, pari a circa 140 euro. Non ci sono ancora indiscrezioni in merito ad una possibile commercializzazione in Europa.

Prezzi più accessibili

Se il mercato degli smartphone nel 2018 ha fatto registrare un netto calo, Xiaomi è invece una delle poche compagnie che negli ultimi mesi è riuscita a incrementare le proprie vendite, con un aumento del 21.2% rispetto all’anno precedente. I prezzi, mediamente più accessibili di quelli dei concorrenti, sono sicuramente una delle chiavi del successo dell’azienda cinese, una politica estesa anche a tutti gli altri dispositivi prodotti dall’azienda, come le nuove cuffie wireless AirDots, l’alternativa economica alle AirPods della Apple, disponibili in Cina ad un prezzo di circa 29 dollari.