Ces 2019: i nuovi pc portatili che sfidano Apple

Al Ces (Consumer Electronics Show), l’appuntamento tanto atteso da tutti gli appassionati di tecnologia, in corso a Las Vegas dall’8 all’11 gennaio 2019, sono stati presentati alcuni dei pc portatili che potranno potenzialmente essere dei validi avversari dei MacBook di casa Apple.

Sono tante le aziende che mirano nel 2019 alla conquista del mercato in questo settore, dopo aver sviluppato dispositivi super leggeri, potenti e che soddisfano le esigenze dei consumatori, alla ricerca di device sempre più smart e comodamente trasportabili.

È questo il caso dei nuovi dispositivi portatili di Asus, Huawei, Samsung e Lenovo.

Huawei con MateBook 13 sfida MacBook Air

Huawei è pronto a sfidare il rivale MacBook Air della Mela, presentando al Ces il nuovo MateBook 13, leggermente meno ingombrante, per dimensioni, rispetto al principale competitor. Il pc portatile dal peso di soli 1,27 chilogrammi e uno spessore di 15 millimetri, è molto sottile ed è rivestito da una scocca in alluminio. È dotato di una batteria con ricarica veloce e di un’automia di 10 ore, in grado di garantire 2 ore e mezza di funzionamento dopo soli 15 minuti di alimentazione elettrica.

MateBook 13 è disponibile in due diversi modelli che vantano un display da 13 pollici e processori intel di ultima generazione. Un punto a favore dei nuovi pc di Huawei è sicuramente il prezzo, molto più competitivo rispetto a quello di casa Apple.



Studio Book S, il promettente rivale del MacBook Pro



Asus, invece, ha presentato il suo nuovo Studio Book S, un promettente rivale del MacBook Pro. Il pc portatile integra un processore Intel e Ram e memoria configurabili fino a numeri molto elevati. Ha un display da 17 pollici sostenuto da uno chassis da 15 pollici e si differenzia dagli altri dispositivi per la presenza del tastierino numerico touch.

Non si hanno per ora notizie riguardo il futuro prezzo di Studio Book S.

Samsung, invece, punta a conquistare il mercato dei pc portatili nel nuovo anno, lanciando due diversi dispositivi: il potente Notebook 9 Pro e Notebook Flash, più economico del primo. Notebook 9 Pro, dal design elegante e accattivante, vanta di un’autonomia di 14 ore e comprende una scocca in alluminio.

Anche Lenovo, inoltre, ha adottato la stessa strategia del colosso coreano, presentando due pc portatili: ThinkPad X1 Carbon, dotato di un rivestimento in carbonio e ThinkPad X1 Yoga, con una scocca in alluminio.

Entrambi hanno un display da 14 pollici e montano processori Intel di ultima generazione.