Ces 2019, gli occhiali che prevedono i colpi di sonno alla guida

In occasione del Ces 2019, la più importante kermesse annuale incentrata sulla tecnologia che si terrà a Las Vegas tra l’8 e l’11 gennaio, verrano presentati a tutti gli appassionati gli occhiali di Ellcie. L’innovazione tecnologia è un vero e proprio salvavita, in quanto comprende un accurato sistema in grado di rilevare se la persona che la indossa sta per addormentarsi. Questa funzione può essere utile per prevenire efficacemente i colpi di sonno alla guida.

Gli occhiali smart dotati di 15 sensori

Gli occhiali intelligenti integrano 15 diversi sensori, sviluppati per captare tutti quei segnali che potrebbero suggerire un calo delle energie e il bisogno di riposo di chi li indossa. Sono, infatti, in grado di rilevare una serie di fattori, quali i cenni della testa, i battiti delle ciglia e gli sbadigli.

Quando i sensori captano uno dei segnali che abitualmente precedono un calo di sonno, il sistema di cui è dotata l’innovazione tecnologica, allertato, risponde prontamente allo stimolo calibrando la reazione a seconda della distanza percorsa dal conducente.

Gli occhiali di Ellcie sono in grado, per esempio, di riprodurre sul lato degli occhi un’immagine che ricorda un insieme di lampi o di simulare un ronzio.

Modelli e prezzo

Come riporta TechCrunch, la tecnologia attualmente non permette altri tipi di risposte ai segnali. Sarebbe utile, per esempio, un’integrazione in grado di connettere gli occhiali smart al proprio dispositivo portatile. Se collegato all’impianto audio del veicolo, l’innovazione tecnologica potrebbe allertare l’attenzione del conducente, incrementando il volume o riproducendo degli specifici segnali.

Attualmente sono disponibili solo in Francia, patria dell’azienda produttrice, al prezzo di circa 250 dollari. La società prevede, nel più breve tempo possibile, di espandersi in altri mercati. Oltre alla versione classica, abbastanza leggera, è disponibile un modello con lenti graduate, utile per tutte le persone con problemi di vista che vogliono evitare situazioni di pericolo mentre sono alla guida.