Samsung, i nuovi Space Monitor dal design moderno e minimalista

Samsung, in occasione del CES 2019, in programma nei prossimi giorni, presenterà i suoi nuovi Space Monitor.

Sono dei monitor salvaspazio con un design moderno, minimalista e flessibile, ideati per venire in contro alle esigenze dei consumatori che lavorano utilizzando il computer e necessitano di sfruttare al meglio gli spazi della loro scrivania.

Gli Space Monitor con braccio flessibile

Gli Space Monitor si agganciano direttamente al tavolo di lavoro e sono dotati di un braccio flessibile che permette di spostare il display a seconda delle proprie esigenze. È possibile, sia avvicinare il monitor, abbassandolo fino al livello della scrivania, che variare la sua inclinazione, girandolo verso l’alto o verso il basso. Quando, invece, si vuole utilizzare tutto lo spazio del proprio tavolo di lavoro, il braccio flessibile consente di spingere il monitor verso il muro, quasi annullando completamente la sua presenza.

Un altro punto a favore dei nuovi Space Monitor, come riporta TechCrunch, è l’assenza di cavi ‘volanti’, ben nascosti all’interno del braccio flessibile.

Samsung ha progettato due diversi modelli di Space Monitor: uno da 27 pollici QHD (2560 × 1440) e una versione 32 pollici 4K UHD (3840 × 2160), dal costo di 500 dollari.

Entrambi montano i pannelli VA ma potrebbero avere specifiche tecniche differenti.

Samsung Smart Tv 2019 con controllo remoto di smartphone e pc

Le nuove televisioni di Samsung del 2019 integreranno Remote Access, una nuova funzione che permette agli utenti di monitorare dalla Smart Tv, i programmi dei propri smartphone, tablet e pc.

Per abbinare i dispositivi portatili alla televisione basterà installare sui device delle specifiche applicazioni. Sarà possibile, inoltre, collegare alla Smart Tv alcuni accessori, come il mouse e la tastiera.

Gli appassionati di videogaming, per esempio, potranno utilizzare i giochi installati sul computer, godendo dell’ampio schermo della televisione.

La nuova funzione è stata appositamente ideata per soddisfare le esigenze dei consumatori e, in particolare, per permettere agli utenti di avere a ‘portata di telecomando’ tutti i contenuti presenti sui dispositivi portatili, senza doversi scomodare dal divano quando si ha la necessità di visionare un programma installato sul computer.