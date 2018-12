Samsung festeggia il Natale: arriva Android Pie per Galaxy S9

Samsung festeggia il Natale rilasciando, in Europa, l’ultimo aggiornamento Android Pie per i dispositivi Galaxy S9.

Stando alle indiscrezioni riportate su The Verge, l’upgrade è già disponibile in Germania, Paesi Bassi e Slovacchia. Tra le funzioni vi è la possibilità di usufruire di un’interfaccia utente One di Samsung sviluppata per facilitare l’utilizzo delle applicazioni soprattutto sugli smartphone di grandi dimensioni.

L’aggiornamento Android Pie

Non vi sono finora notizie certe riguardo il rilascio dell’aggiornamento in Italia.

Samsung avrebbe accelerato i tempi abitualmente previsti per la pubblicazione dei suoi upgrade: se gli utenti di Galaxy S8 hanno dovuto attendere sette mesi per poter usufruire dell’aggiornamento successivo alla versione originale di Oreo e Android Nougat ha impiegato almeno cinque mesi per essere fruibile su Galaxy S7, ora i tempi di attesa sono stati minori del previsto. Samsung, infatti, in occasione della conferenza annuale, aveva dichiarato che il rilascio di Android Pie, sarebbe avvenuto nel mese di gennaio 2019.

Samsung, indiscrezioni sulla funzione Bright Night

Secondo quanto riporta il sito XDA-Developers, Samsung potrebbe essere attualmente al lavoro per sviluppare una nuova funzionalità, chiamata Bright Night, ideata per scattare immagini ad alta qualità anche in scarse condizioni di illuminazione. Una nuova funzione, atta a migliorare le fotografie degli utenti andando in contro alle esigenze dei consumatori, che comprenderebbe un software in grado di combinare tra loro diversi scatti. Bright Night sarebbe simile alla modalità Night Mode di Huawei P20 Pro e quella Night Sight integrata nei dispositivi di Google. Stando alle indiscrezioni, la funzione potrebbe essere implementata nel Galaxy S10, il cui annuncio è atteso per la fine del mese di febbraio 2019.

Tra le ultime features introdotte da casa Samsung è importante citare la funzione Scene Optimizer integrata in Galaxy Note 9, device disponibile dal 24 agosto 2018 e il Super Slow Motion, presente nel Galaxy S9.