Il mercato tecnologico offre un’ampia scelta di gadget pensati per gli amanti del fitness, che sfruttano il sistema GPS per tenere traccia delle performance sportive e monitorare i progressi, suggerendo piani di allenamento personalizzati. In bicicletta, di corsa e anche a nuoto. Ecco una selezione dei migliori fitness tracker da regalare a Natale agli amanti di sport e fitness.



Motiv Ring Fitness, l’anello con il GPS

Un fitness tracker che combina design, tecnologia e funzionalità: Motiv Ring Fitness ha la forma di un comune anello, piccolo e leggero, ed è dotato di sistema GPS per tracciare l’attività di chi lo indossa. L’anello smart, dal design elegante e semplice, è tra i fitness tracker più piccoli sul mercato e registra la distanza percorsa, le calorie bruciate, monitora le ore di sonno e la frequenza cardiaca a riposo. Il design di Motiv Ring Fitness è pensato apposta perché il gadget possa essere indossato durante tutta la giornata, al fine di restituire all’utente un feedback preciso e completo. Il fitness tracker si collega allo smartphone tramite l’app dedicata, attraverso la quale l’utente può impostare il proprio obiettivo settimanale, tenendo traccia dei progressi. Inoltre le nuove funzionalità di sicurezza aiutano a mantenere la propria identità online sicura e accessibile solo all’interessato. Motiv Ring Fitness è disponibile in tre colori con nuove finiture in stile gioiello ed è impermeabile. Prezzo 170 euro.



SCOPRI Motiv Ring Fitness: IL VIDEO



Fitbit Versa, fitness tracker low cost

Adatto agli sportivi che vogliono tenere traccia della loro attività durante l’intero arco della giornata, Fitbit Versa è un activity tracker elegante e confortevole (fra i wearable più leggeri sul mercato) che funge anche da affidabile smartwatch. Fra i fitness tracker più economici del momento, Fitbit Versa è uno dei migliori gadget hi-tech da regalare a Natale agli amanti del fitness e si propone come uno smartwatch “intuitivo, motivante e accessibile” per la salute e il benessere, che aiuta a vivere una vita più sana. Fitbit Versa si collega al GPS dello smartphone per registrare l'andatura e la distanza percorsa durante gli allenamenti a piedi o in bici, oltre ad offrire statistiche in tempo reale visibili sul monitor dell’orologio smart, per mantenere l’utente motivato. La particolarità di Fitbit Versa? Offre una funzione volta al monitoraggio della salute femminile, permettendo all’utente di seguire l’ovulazione e il ciclo, e altri elementi della vita in rosa. Prezzo da 179 euro.



SCOPRI Fitbit Versa: IL VIDEO



Samsung Galaxy Watch, smartwatch per intenditori

Con GPS integrato e sistema di rilevamento automatico dell'allenamento, Samsung Galaxy Watch è un ottimo compagno di fitness, capace anche di monitorare con continuità la frequenza cardiaca e analizzare il ritmo sonno sveglia grazie ad una lunga durata della batteria. Lo smartwatch offre a chi lo indossa "un'esperienza olistica della salute": non monitora semplicemente l’attività dell’utente, ma si propone come un vero e proprio personal trainer digitale, grazie ai 39 diversi schemi di allenamento disponibili, fra corsa, ciclismo, nuoto, tapis roulant, yoga e una grande varietà di esercizi a corpo libero. Inoltre il Samsung Watch tiene traccia dei livelli di stress e quando questi sono elevati suggerisce esercizi di respirazione e rilassamento. Funzionale ed esteticamente bello, il Samsung Galaxy Watch è adatto a dispositivi iOS e Android ed è disponibile in due diverse dimensioni dello schermo e tre finiture in metallo, con cinturino sostituibile. Inoltre, grazie al chip NFC, permette di effettuare pagamenti con Samsung Pay. E l’utente può anche scaricare musica da Spotify, anche offline. Prezzo da 279 euro.



SCOPRI Samsung Galaxy Watch: IL VIDEO



Samsung lancia Galaxy Watch: "Benessere e salute al centro"



Apple Watch Series 4, smartwatch per fitness e salute

L’ultima generazione di smartwatch targata Apple dispone di riconoscimento automatico dell’allenamento e fornisce all’utente nuovi workout e funzioni evolute per i runner durante la fase di monitoraggio via GPS della corsa (come gli avvisi sul passo e il rilevamento della cadenza), ma anche nuovi workout per yoga e trekking. Con Apple Watch Series 4 si possono indicare i propri obiettivi settimanali (e ricevere una medaglia virtuale quando si raggiungono) e intraprendere sfide testa a testa con altri utenti. Ma oltre a monitorare l’attività fisica, l’Apple Watch Series 4 fornisce all’utente una panoramica dettagliata dello stato di salute: il nuovo sensore elettrico per il monitoraggio del battito cardiaco invia al gadget hi-tech una notifica in caso di frequenza cardiaca troppo alta o bassa, inoltre lo smartwatch rileva eventuali cadute (inviando chiamate di emergenza verso numeri predefiniti in caso di mancata risposta dell’utente, geolocalizzando) e monitora la respirazione. Infine, la funzione walkie-talkie, per comunicare con chi ha un altro Apple Watch. Prezzo da 309 euro.



SCOPRI Apple Watch Series 4: IL VIDEO



Apple Watch 4: display più grande e un “medico” da polso



Garmin Forerunner 645 Music, lo smartwatch per veri atleti

Pensato per gli amanti del jogging, il Garmin Forerunner 645 Music è molto più di un tradizionale fitness tracker: è dotato di cardiofrequenzimetro GPS specifico per la corsa e dispone di una memoria interna per la musica, visualizzando le notifiche sul display. Partiamo dall’aspetto fitness: il Garmin Forerunner 645 Music sfrutta una tecnologia avanzata per il rilevamento cardio dal polso e oltre a distanza percorsa e calorie bruciate, è in grado di fornire informazioni circa il tempo di contatto con il suolo, la lunghezza del passo, l'elevazione e molto altro. In base a questi dati il fitness tracker crea dei piani di allenamento personalizzati e fornisce la stima dei tempi di recupero e la previsione dei tempi di gara. Il Garmin Forerunner 645 Music è il regalo ideale per chi ama allenarsi a tempo di musica: è possibile memorizzare fino a 500 canzoni nella memoria interna (4 GB) per ascoltarle in ogni momento, anche offline, oltre a sincronizzare la musica con Deezer e Spotify. Display a colori e impermeabile, ha un’autonomia fino a 7 giorni. Prezzo da 449 euro.



SCOPRI Garmin Forerunner 645 Music: IL VIDEO



GolfBuddy WTX Plus, per gli amanti del golf

Il GolfBuddy WTX, realizzato dall’omonima azienda leader nel settore, si presenta come un orologio versatile e compatto che sfrutta la funzione GPS per monitorare il match sul campo da golf. Lo schermo a colori con funzionalità touchscreen mostra la posizione del golfista sul green, fornendo anche le distanze precise rispetto alle buche. Il sistema GPS del gadget, pensato apposta per i golfisti appassionati, fornisce anche la misurazione della distanza di tiro, registra la posizione di gioco e cronometra la partita. La batteria ha un’autonomia di 8 ore in modalità GPS. Prezzo da 200 euro.



SCOPRI GolfBuddy WTX Plus: IL VIDEO



Gear Fit2 Pro di Samsung, per i nuotatori

Un gadget hi-tech per il fitness che permette di allenarsi senza dover avere con sé lo smartphone: si chiama Gear Fit2 Pro il fitness tracker di Samsung ideale per gli amanti del nuoto. Il GPS integrato traccia il percorso eseguito, misura la distanza e la velocità in tempo reale e con precisione, in modo da monitorare i progressi. Funziona anche in piscina, non solo in mare aperto: Gear Fit2 Pro conta il numero di vasche effettuate, misurandone la lunghezza e il tempo impiegato per ogni andata e ritorno, oltre a cronometrate l’allenamento nel complesso. Tuttavia il fitness tracker targato Samsung è un’idea regalo valida anche per i corridori: il gadget sfrutta il GPS integrato per registrare automaticamente la corsa, tracciandone l’andatura e la posizione. E il cardiofrequenzimetro consente di capire se la forma fisica sta migliorando o meno. Con schermo curvo e un monitor da 1,5 pollici, è impermeabile fino a 5 metri di profondità. Prezzo da 189 euro.



SCOPRI Samsung Gear Fit2 Pro: IL VIDEO