Samsung lancia Galaxy Watch: "Benessere e salute al centro"

Il 9 agosto al Barclays Center di Brooklyn, a New York, Samsung ha svelato anche il nuovo Galaxy Watch, oltre all'ultimo modello di smartphone, il Galaxy Note9. Un orologio "messo a punto per tutti gli stili di vita", ha dichiarato DJ Koh, amministratore delegato della divisione comunicazioni mobile, che ha spiegato come lo smartwatch aiuterà "a centrare i propri obiettivi grazie a una vita più efficiente della batteria, che consente di essere connessi più a lungo". Il dispositivo inoltre sfrutterà il meglio dell'ecosistema Galaxy, con connettività LTE (la più recente evoluzione degli standard di telefonia mobile cellulare) e un design personalizzato.

Galaxy Watch: due versioni e tre colori

Il Galaxy Watch sarà acquistabile negli Stati Uniti a partire dal 24 agosto e in Corea del Sud dal 31 dello stesso mese, mentre ancora non è stato specificato quando sbarcherà in Europa. Il dispositivo si presenta in due versione, una con schermo da 46 millimetri e un'altra da 42 millimetri, e sarà disponibile in tre colori: oro, nero e rosa. Nello specifico il nuovo smartwatch coreano ha il quadrante circolare, è resistente all'acqua ed ha una batteria con una durata maggiorata che può garantire fino ad 81 ore senza ricarica. Inoltre, rispetto ai modelli precedenti di Samsung Watch, sarà compatibile con un nuovo caricabatterie che può alimentare contemporaneamente lo smartphone e l'orologio. Essendo dotato di connettività LTE, infine, garantisce "una vera esperienza indipendente", tramite funzionalità di messaggistica, chiamate, musica e di utilizzo del navigatore.

Il benessere al centro

L'orologio, ha spiegato DJ Koh, è stato sviluppato per mettere al centro il benessere di chi lo usa, offrendo "un'esperienza olistica della salute". Con diverse funzionalità che aiutano, ad esempio la gestione dello stress e il monitoraggio del sonno, questo smartwatch punta ad essere un vero e proprio assistente digitale per raggiungere il benessere mentale e fisico. Nello specifico, quando il Samsung Watch rileva elevati livelli di stress, propone a chi lo indossa di eseguire esercizi di respirazione per favorire la distensione. Inoltre, una nuova funzionalità monitora tutti i livelli di sonno, compresi i cicli rem, per aiutare gli utenti a regolare le loro abitudini notturne. Infine, il dispositivo è stato dotato di 21 nuovi esercizi indoor, per un totale di 39 allenamenti, che consentono a chi lo indossa di poter approfittare di un vero e proprio personal trainer digitale.