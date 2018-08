Samsung lancia il Galaxy Note9: novità e prezzo del nuovo smartphone

Samsung ha presentato a New York il Galaxy Note9, l’ultimo arrivato nella casa sudcoreana, nell'ambito dell'evento Samsung Galaxy Unpacked 2018. Caratterizzato da una maggiore durata della batteria, una S-Pen migliorata e una fotocamera intelligente, il modello sarà disponibile in Italia a partire dal prossimo 24 agosto.

Arrivo in Italia

Il Note9 sarà disponibile in Italia dal 24 agosto in tre colori: Ocean Purple, Midnight Black e Lavender Purple. Il nuovo smartphone è offerto in due versioni, quella da 128GB che costerà 1.029 euro e quella da 512GB a un costo di 1.279 euro. Il Galaxy Note9 potrà essere preordinato dal 9 al 23 agosto, accedendo alla campagna internazionale di trade-in di Samsung, con la quale il vecchio smartphone sarà valutato fino a 600 euro. Solo per l'Italia, il Galaxy Note9 sarà disponibile anche con la formula Samsung Smart Rent in aggiunta al programma di trade-in. La formula consente di ottenere il nuovo smartphone pagando un anticipo di 99 euro e poi 24 rate da 44,90 euro per la versione 512GB e 35,90 euro per quella da 128 GB con copertura contro danni e furto inclusa.

Principali novità

Le caratteristiche del nuovo modello erano state oggetto di molte anticipazioni. Tra le novità più rilevanti ci sono il display da 6,4 pollici Quad HD + Super AMOLED, 2960×1440, completato da altoparlanti stereo e una batteria più potente da 4000 milliamperora. A questo si aggiunge la possibilità di avere un'esperienza simile al Pc con Samsung DeX. Confermata anche nel nuovo device la S-Pen, il pennino per il comando a distanza già apprezzato nei precedenti modelli.Consente, con un solo clic, di scattare selfie e foto di gruppo, presentare diapositive, mettere in pausa o riprodurre video. "'Il Note è sempre stato la nostra vetrina per la tecnologia premium e per l'innovazione, e il Galaxy Note9 non è una eccezione", ha detto DJ Koh, amministratore delegato della divisione comunicazioni mobili di Samsung.

Fotocamera intelligente

Altra novità del Note 9 è la fotocamera intelligente, dotata di uno scene optimizer che sfrutta l’intelligenza artificiale per identificare gli elementi chiave di una foto, come scena e soggetto e ottimizzare così lo scatto. Il dispositivo è inoltre il grado di rilevare in tempo reale difetti come immagini sfocate, macchie sull’obiettivo o situazioni in cui il soggetto sbatte le palpebre: lo segnala tramite una notifica e, quindi, permette di scattare un’altra foto. Infine, la fotocamera ha a disposizione una tecnologia per la riduzione del rumore e un obiettivo Dual Aperture2, che si adatta alla luce proprio come l'occhio umano.

Assistente virtuale e Galaxy Watch

Nel corso della presentazione a New York, Samsung ha messo in mostra anche la sua intelligenza artificiale, "Bixby", che l’azienda sudcoreana spera possa rivaleggiare in futuro con con Alexa o con Google Assistant. Per la prima volta, poi, è stato rivelato l’altoparlante intelligente Galaxy Home che, nell’idea di Samsung, è stato sviluppato per poter competere con l’HomePod di Apple, Amazon Echo e Google Home. Samsung, però, ha aggiunto che condividerà maggiori dettagli alla prossima conferenza degli sviluppatori prevista per novembre, suggerendo che il prodotto potrebbe non essere ancora pronto per il rilascio. Sorpresa finale è stata la presentazione del nuovo Galaxy Watch, con connettività LTE, un design personalizzato e una batteria di lunga durata.