Kuiper di Amazon, il 9 aprile lancio dei primi satelliti internet

Amazon va nello spazio con decine di satelliti della sua rete internet Project Kuiper. La missione, denominata "KA-01" che sta per Kuiper Atlas 1, decollerà da Cape Canaveral, in Florida, alle 12:00 (ora locale) , le 18 in Italia, di mercoledì 9 aprile. Il razzo Atlas V della United Launch Alliance distribuirà 27 satelliti a un'altitudine di 280 miglia (450 chilometri) sopra la Terra.

Il progetto di Amazon punta a creare una rete di banda larga satellitare entro la fine dell'anno. Un sistema satellitare di prima generazione a livello globale formato da oltre 3.200 satelliti avanzati in orbita terrestre. Previsti 80 lanci per distribuire decine di satelliti alla rete. Questo sarà il carico utile del satellite del Project Kuiper più pesante che il razzo Atlas V di ULA abbia mai fatto volare. Il razzo includerà cinque propulsori a propellente solido oltre al suo propulsore principale e una carenatura del carico utile (che contiene i satelliti) alta 77 piedi (23,5 metri) e larga 16,4 piedi (5 metri).

La missione KA-01

"Abbiamo progettato alcuni dei satelliti per comunicazioni più avanzati mai costruiti e ogni lancio è un'opportunità per aggiungere più capacità e copertura alla nostra rete” ha affermato Rajeev Badyal, vicepresidente di Project Kuiper. “Non importa come si svolgerà la missione, questo è solo l'inizio del nostro viaggio e abbiamo tutti i pezzi al loro posto per imparare e adattarci mentre ci prepariamo a lanciare ancora e ancora nei prossimi anni". I satelliti viaggeranno a una velocità di oltre 17.000 miglia orarie (27.359 km orari) in orbita e gireranno attorno al pianeta circa ogni 90 minuti.