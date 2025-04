Fortify Hybrid Glass, la “rivoluzione” della protezione smartphone

Si chiama Fortify Hybrid Glass ed è un nuovo prodotto proposto dall’emiliana Cellularline che punta a rivoluzionare il concetto di protezione dei dispositivi mobili. Si tratta, ci spiegano, di “una vera e propria svolta rivoluzionaria nel settore, che combina la trasparenza cristallina del vetro con la durabilità e la flessibilità della pellicola”.

In cosa consiste

Fortify Hybrid Glass è realizzato con un materiale ibrido innovativo che unisce le caratteristiche migliori di vetro e pellicola: una sorta di vetro che è possibile tagliare in maniera automatica, semplice e super-precisa. Grazie alle sue caratteristiche, fanno sapere da Cellularline, conserva intatta l’esperienza tattile e la luminosità originale del display, così come la reattività al tocco. A questo si aggiunge la flessibilità e la durabilità di una pellicola. La composizione lo rende resistente alla rottura e alla scheggiatura, evitando che si crepi o si sfaldi in caso di impatti intensi. Ha, inoltre, un trattamento oleofobico anti-impronte che riduce la presenza di segni e aloni sullo schermo.

Il sistema di installazione

Cellularline ha creato un sistema esclusivo di installazione automatica in grado di ridurre i tempi di applicazione a “soli 10 secondi”; il vetro, inoltre, è tagliato a plotter (quindi estremamente preciso) e ha uno spessore di 0,38 millimetri che vuol dire una protezione superiore contro urti e graffi.