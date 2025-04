Nilox e Celly, ecco le novità per la primavera-estate

I due marchi, del gruppo Esprinet, presentano le nuove e-bike e tanti prodotti interessanti per il divertimento all’aria aperta e i bambini

Nilox e Celly, parte del gruppo Esprinet, hanno presentato le novità estive e per la vita all’aria aperta. Biciclette, monopattini, telecamere, smartwatch, prodotti per bambini: ecco le novità principali.

Le e-bike della categoria “fat”

Nilox: ecco le nuove e-bike Partiamo dalle nuove e-bike firmate Nilox: ce n’è veramente per tutti i gusti, tutte le esigenze e soprattutto per tutti i prezzi. La nuova fgamma di e-bike 2025 è composta da otto modelli, ci spiegano i manager di Nilox, pensati per offrire soluzioni performanti, sostenibili e adatte alla mobilità quotidiana, con tecnologie e design migliorati. Le nuove bici si dividono in due categorie: city e fat e-bike (quelle con le ruote più larghe, per intederci). Partendo da quest’ultima gamma, le novità si chiamano X10 Ultra, X10, X8 Pro e X5 Pro, che è il modello più “basico”: si tratta di biciclette pensate per chi cerca prestazioni elevate, robustezza sia fuori città sia nel traffico cittadino, dove le strade non sono sempre regolari o dove bisogna attraversare i binari del tram. Modello più avanzato della gamma è l’X10 Ultra: ha un motore potente, un telaio in alluminio e un sistema di frenata più efficiente insieme a una batteria al litio removibile che assicura fino a 90 km di autonomia. I prezzi variano dai 1.000 fino ai 1.599 per il top di gamma.

Tra i modelli della gamma City, J2 è ideale per gli spostamenti in città e si piega a metà

I nuovi modelli della gamma City, invece, sono pensati invece per chi cerca confort e affidabilità nelle città, con mezzi pratici in grado, all’occorrenza, di piegarsi e ridurre le proprie dimensioni. Modello più “particolare” è la J2: si tratta di una bici pieghevole pensata per chi cerca un mezzo urbano sicuro, confortevole e facile da trasportare. Dal J2 si passa poi al J1 PRO (evoluzione dell’iconica pieghevole J1 Plus), J5 PPRO e la più accessoriata J7. Prezzi da 800 a 1.300 euro.

Il Waterscooter KAHUNA con il Sup WAI

Da Nilox il Waterscooter che si trasforma in motore per il Sup Tra le novità interessanti per l’estate proposte da Nilox c’è il Waterscooter KAHUNA: consente immersioni fino a 5 metri, ha il cruise control, un display digitale che indica velocità e livello della batteria, che dura in media tra i 30 e i 60 minuti. Ma, punto forse più interessante, può diventare il “motore” di un Sup, con il manubrietto che si sfila diventando un telecomando. Prezzo 500 euro. Come Sup Nilox propone il modello WAI a 250 euro. Insieme, KAHUNA e WAI costano 700 euro. Infine, forte del successo dello scorso modello Nilox propone XPOCKET, una action cam piccola e leggera pensata per gli amanti dell’avventura in grado di resistere sott’acqua fino a 21 metri senza una scocca aggiuntiva, costa 150 euro. Mentre XBIKE è una action cam sempre di Nilox pensata per essere agganciata al manubrio della bicicletta. Funge anche da clacson e da luce, costa 70 euro.

I prodotti Celly

Celly: le novità per i bambini Il brand Celly, oltre a una serie di smartwatch, prodotti audio e prodotti per la ricarica (anche senza fili) di qualità e dal prezzo interessante, propone per l'estate tutta una serie di articoli dedicati ai bambini. Come KIDSCAMPRINT, la fotocamera anteriore e posteriore che permette ai più piccoli di fare foto e poi stampare (su carta termica), le cuffie stereo KIDSBEAT2 con padiglioni auricolari imbottiti e volume limitato che protegge l’udito dei più piccoli, lo smartwatch KIDSWATCHBT che unisce funzionalità e gioco.