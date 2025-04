Arrivano i nuovi Samsung Galaxy Tab S10 FE

Samsung Electronics ha presentato Galaxy Tab S10 FE e Galaxy Tab S10 FE+ . Questi tablet presentano un design premium con bordi sottili e display più grandi rispetto ai modelli precedenti. Le funzionalità intelligenti includono la riduzione della luce blu per minimizzare l'affaticamento degli occhi, prestazioni potenti grazie al processore Exynos 1580 e una fotocamera posteriore da 13 MP. La serie supporta il multitasking avanzato e offre una batteria di lunga durata con ricarica rapida da 45W. Non manca l'I.A.

Il Galaxy Tab S10 FE ha un display da 10.9 pollici, mentre il Galaxy Tab S10 FE+ offre un display da 13.1 pollici, entrambi con una frequenza di aggiornamento fino a 90 Hz e luminosità fino a 800 nits. I tablet sono dotati di funzionalità AI avanzate come "Cerchia e Cerca" per ottenere informazioni direttamente dallo schermo, e strumenti di produttività come Samsung Notes. La sicurezza è garantita da Samsung Knox e la resistenza all'acqua e alla polvere è certificata IP68.

Disponibili in diverse configurazioni di memoria e connettività, i prezzi partono da €579 per il Galaxy Tab S10 FE e da €749 per il Galaxy Tab S10 FE+. Gli accessori includono tastiere e protezioni per schermo.