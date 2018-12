Microsoft, nei negozi dell’azienda sono in vendita i dispositivi Echo

La partnership tra Microsoft e Amazon continua a dare i suoi frutti. Di recente l’azienda di Mountain View ha iniziato a vendere Echo Dot e i dispositivi Echo di seconda generazione sia online sia nei propri negozi negli Stati Uniti. Negli scorsi mesi la collaborazione tra le due compagnie ha portato a un’insperata ‘alleanza’ tra le assistenti vocali Alexa e Cortana, finalizzata a unire i loro punti di forza per migliorare l’esperienza degli utenti.

La partnership tra Microsoft e Amazon

La decisione di Microsoft di vendere i dispositivi Echo nei propri negozi è l’ennesima prova dell’importanza che l’azienda di Mountain View attribuisce alla partnership con Amazon. L’alleanza tra i due colossi della tecnologia ha da poco permesso ai possessori della console Xbox One di utilizzare Alexa per svolgere varie funzioni utili. L’assistente vocale è inoltre disponibile per i PC dotati del sistema operativo Windows 10. Amazon, infatti, ha rilasciato un’applicazione sul Microsoft Store che consente agli utenti residenti negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Germania di ‘dialogare’ con Alexa e avere libero accesso a tutte le sue funzionalità.

Il futuro di Cortana

La scelta di Microsoft di puntare su Alexa ha messo un po’ in ombra Cortana. Inizialmente, l’assistente vocale era stata progettata per interagire con gli utenti, ma nell’ultimo periodo gli sviluppatori di software la stanno utilizzando maggiormente in contesti legati alle realtà aziendali (come le chat bot). Sembra dunque possibile che nel prossimo futuro potrebbe svolgere delle funzioni differenti da quelle di Alexa.

Dopo il debutto su Windows Phone, avvenuto nel 2014, Cortana è stata integrata nel sistema operativo Windows 10. L’assistente vocale può essere utilizzata per cercare dei file, impostare dei promemoria, ottenere informazioni utili sul meteo e molto altro ancora.

Di recente è stato resto disponibile per il sistema operativo iOS un redesign di Cortana che ha reso disponibili varie funzioni inedite. Gli utenti in possesso dei dispositivi Apple possono ora ‘conversare’ con l’assistente vocale, riprodurre file musicali e podcast e gestire i dispositivi compatibili con Cortana, tra cui le cuffie smart Microsoft Surface.