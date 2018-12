Alexa, l’assistente vocale di Amazon è disponibile per Windows 10

Amazon ha rilasciato un’applicazione per il sistema operativo Windows 10 dedicata ad Alexa, la sua assistente virtuale. L’app è ora disponibile sul Microsoft Store e può essere installata su ogni PC. È possibile comunicare con Alexa premendo un tasto all’interno del programma o utilizzando una shortcut sulla tastiera. Per il momento l’applicazione è disponibile per il download solo negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Germania. Non è da escludere che in futuro possa arrivare in Italia, soprattutto tenendo in considerazione il recente debutto nel Bel paese dei dispositivi Echo dotati di una versione personalizzata dell’assistente vocale di Amazon.

Le funzioni dell’applicazione

Utilizzando l’app per Windows 10 sarà possibile fare varie richieste all’assistente vocale. Alexa può, per esempio, riprodurre la musica, controllare le previsioni del tempo e gestire i dispositivi smart presenti nell’ambiente domestico. In questa versione non è tuttavia possibile effettuare video chiamate e accedere a Spotify e a Pandora. Al momento Amazon non ha ancora inserito delle funzionalità utili a sfruttare le caratteristiche dell’ambiente Windows. L’azienda ha però dichiarato che “funzioni specifiche per i PC verranno aggiunte all’inizio del 2019 tramite aggiornamento”.

La collaborazione tra Microsoft e Amazon

Il debutto dell’assistente vocale su Windows 10 rappresenta un ulteriore passo nella collaborazione tra Amazon e Microsoft. Qualche mese fa, i due colossi della tecnologia hanno annunciato un’integrazione tra Alexa e Cortana volta a unire i punti di forza dei due assistenti vocali. Questa alleanza digitale, per quanto ambiziosa, non si è rivelata particolarmente vincente. L’utilizzo di uno degli assistenti vocali per accedere alle funzioni dell’altro risulta, infatti, un po’ macchinoso. Per gli utenti Windows, la nuova applicazione rappresenta un’alternativa migliore per sfruttare le caratteristiche esclusive di Alexa.

La partnership tra Microsoft e Amazon si è recentemente estesa anche al mondo console. Da poco, infatti, anche Xbox One gode del supporto di Alexa.