Si è ripreso il mercato europeo dei Pc, crescita quasi al 3%

Sembra essersi ripreso, dopo il calo degli ultimi mesi, il mercato europeo dei Personal computer. Gli analisti di Idc confermano, nel secondo trimestre, un aumento del 2,9% su base annua delle consegne in Europa occidentale, con i Pc portatili in crescita del 4,9%. È il settore commerciale a trainare l’incremento delle percentuali, mentre sul fronte consumer la domanda è in continua diminuzione.

La crescita nel dettaglio

Il mercato dei Pc, in leggera crisi nei tre trimestri precedenti, sembra essere in ripresa, soprattutto in ambito aziendale, spinto probabilmente dalle migliorie introdotte dagli aggiornamenti di Windows 10. Un altro aspetto positivo è che l’incremento comprende sia i modelli premium che quelli entry level. Geograficamente parlando, nonostante il progresso generalizzato, la crescita è stata più evidente negli Usa rispetto all’EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa). I maggiori beneficiari della ripresa sono stati soprattutto i cinque top vendor a livello globale che, con un aumento superiore al 7%, si assicurano quasi il 78% delle vendite complessive.

Il mercato consumer, protagonista di un calo del 5,6% su base annua, è invece in continuo ribasso, probabilmente a causa della perdurante saturazione del mercato che non sembra essere destinata a sbloccarsi. Il segno positivo si registra solo in Belgio, Olanda e Lussemburgo.

Ranking dei Pc più venduti

In testa alla classifica si conferma HP, che si assicura il 23,9% del mercato, proseguendo nel solco già tracciato negli scorsi trimestri. Al secondo posto, con un degno di nota +11,3% su base annua, si posiziona Lenovo, che comprende nuovamente il volume di Fujitsu. Segue Dell, con una quota di poco superiore al 18% che ha guadagnato un +9%, ottenendo ottime performance in tutte le regioni.

Al quarto posto troviamo Apple che è riuscita a mantenere la posizione a livello globale vantando solo un incremento dello +0,1%. Segue a ruota Acer con un progresso del +1,3% su base annua.