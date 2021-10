Tech.Emotion, al via la docuserie sulle eccellenze dell'Italia

Un viaggio che unisce innovazione ed emozioni attraverso il racconto di 27 protagonisti dell'imprenditoria, dello sport, della cultura, del design, della cucina e dell'accademia. Sei le puntate che andranno in onda ogni mercoledì, dal 20 ottobre, alle 21.30 su Sky TG24 Condividi:

La tecnologia unita alle emozioni per raccontare le caratteristiche di eccellenza dell’Italia attraverso 27 protagonisti dell’imprenditoria, dello sport, della moda, della cultura, del design, della cucina, dell’accademia che guidano lo spettatore in un viaggio coinvolgente e carico di stimoli per il futuro. È su questa base che è stata realizzata la docuserie “Tech.Emotion – Empower Human Potential” da Emotion Network in collaborazione con Facebook e coprodotta dal Lotus Production, in onda a partire da lunedì 18 ottobre alle 20.30 su Sky Arte e ogni mercoledì alle 21.30 su Sky TG24, disponibile on demand ed in streaming su NOW.

Sei puntate sui successi italiani più simbolici leggi anche Smau 2021, start-up italiane leader in digitale e green economy Si tratta di sei puntate con protagonisti leader internazionali, imprenditori italiani, visionari, artisti di successo ospitati in luoghi unici e bellissimi, in un viaggio emozionale sul territorio italiano ritratto da una splendida fotografia. Ogni episodio mira ad ispirare il pubblico attraverso una conversazione appassionata tra gli ospiti, esplorando alcuni dei più iconici successi italiani (design, stile di vita, manifattura, alta cucina, moda, arte, etc.), coinvolgendo realtà consolidate italiane e straniere in diversi settori dell’innovazione, oltre a startup e scale-up.

La creatività italiana unita all'innovazione tecnologica leggi anche L'agroalimentare riparte, verso i 50 miliardi di export nel 2021 Ogni puntata (di circa 30 minuti) si focalizza su un ambito ben definito (travel & hospitality; fashion & design; bioeconomy & sustainability; manufacturing & engineering; culture & education; corporate social responsibility): gli ospiti, attraverso una narrazione emozionale, portano all’attenzione del pubblico le caratteristiche della creatività tipicamente italiana, mettendo al centro il potenziale delle persone unita all’impatto dell’innovazione tecnologica. Il saper fare e la voglia di valorizzare l’eccellenza dell’ingegno italiano, all’insegna della sostenibilità, dell’inclusione e dell’umanesimo, sono il fil rouge che contraddistingue tutta la docuserie

Chi sono i protagonisti di Tech.Emotion vedi anche "Vite - L'arte del possibile": Cucinelli ospite terza puntata. VIDEO La prima puntata – dal titolo “The quintessence of experience” – ha per protagonisti Massimo Bottura (chef patron di Osteria Francescana), Ruzwana Bashir (co-fondatrice e CEO di Peek.com) e Beatrice Venezi (direttore d'orchestra). Insieme, parleranno di come l’ospitalità del nostro Paese incontra l’innovazione creativa aprendo infinite e meravigliose opportunità. Nelle puntate successive, tra i tantissimi volti noti, interverranno: Alessandro Baricco (scrittore), Catia Bastioli (CEO, Novamont), Marc Benioff (fondatore, presidente e CEO, Salesforce), Lorenzo Bertelli (Head of Marketing & Head of Corporate Social Responsibility, Prada Group), Brunello Cucinelli (fondatore e presidente, Brunello Cucinelli), Davide Dattoli (co-fondatore e CEO, Talent Garden), Stefano Domenicali (Presidente e CEO, Formula 1), Oscar Farinetti (fondatore, Eataly, GreenPea), Fiona May (ex atleta), Alec Ross (esperto di tecnologia, già consigliere del Dipartimento di Stato USA per l’Innovazione con Hillary Clinton), Sheryl Sandberg (Chief Operating Officer, Facebook), Giovanni Soldini (velista), Patricia Urquiola (Architetto e Direttore creativo di Cassina) e Riccardo Zacconi (cofondatore ed ex-CEO, King.com).