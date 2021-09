L'agroalimentare riparte, verso i 50 miliardi di export nel 2021

Il bilancio di Cibus, il Salone internazionale dell'alimentazione che si è tenuto a Parma, al centro della puntata di Sky Tg24 Business: il settore sta ripartendo con forza, nonostante i consumi interni ancora non tornati ai livelli pre-covid. A trainare il recupero soprattutto le esportazioni, che potrebbero superare quota 50 miliardi di euro entro la fine del 2021. E proprio le esportazioni dovranno sostenere lo sviluppo del comparto, visto che l'Italia è un paese con età media avanzata e i consumi interni sono destinati quindi a non crescere come nei Paesi più "giovani": così Ivano Vacondio, presidente di Federalimentare.

