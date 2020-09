Social network: da Facebook a TikTok, le novità di settembre

L’app cinese punta sui brand, Twitter stimola l’interazione all’interno della community, il social di Mark Zuckerberg aggiorna le impostazioni di notifica e sfida la concorrenza sperimentando i video brevi, Instagram promuove lo shopping in tempo reale. Ecco le novità da non perdere

Mentre le star di Hollywood portano avanti la #2020Challenge, per raccontare il loro 2020 in immagini, i principali social network mettono in campo nuove strategie per conquistare utenti e sbaragliare la concorrenza.

Instagram Live Shopping approfondimento Ariana Grande da record su Instagram: 200 milioni di follower Acquistare prodotti mentre guardi il video live del tuo influencer preferito: Instagram si aggiorna e promuove l’e-commerce, permettendo a brand e influencer di taggare fino a un massimo di 30 prodotti durante una diretta e rendere, così, più semplice e veloce le compere sul social per immagini. “Lo shopping dal vivo - dicono da Instagram - consente alle persone di acquistare prodotti in tempo reale nel momento stesso in cui si sentono ispirati dal contenuto Live di un marchio o di un creator”. Instagram Live Shopping è ora disponibile negli Stati Uniti e potrebbe essere presto diffuso a livello globale.

Quote Tweets, largo alle citazioni su Twitter Dopo una fase di test, Twitter lancia ufficialmente il nuovo Quote tweets, tool che riguarda l’interazione della community rispetto ad un messaggio, pensato per tenere traccia di un cinguettio sulla piattaforma di microblogging in maniera più semplice ed immediata. Ora sotto ogni messaggio campeggiano tre counter: oltre al tradizionale Like, troviamo Retweet (che indica le condivisioni del messaggio) e Quote tweets, che riguarda le condivisioni accompagnate da un commento. Si tratta di citazioni, insomma, che possono comprendere testo ma anche foto, GIF e video, come si legge sull’account Twitter ufficiale. Sotto questa voce saranno raggruppate tutte le citazioni relative ad un determinato messaggio. La nuova visualizzazione è stata rilasciata ufficialmente per tutti gli utenti dall’inizio di settembre.

Facebook sperimenta i video brevi approfondimento Facebook, addio alla vecchia interfaccia per PC da settembre 2020 Saranno gli utenti indiani del social network a sperimentare i video brevi in stile TikTok, una scelta tutt'altro che casuale, dato che l’app cinese è attualmente bloccata in India (qui Facebook conta più di 300 milioni di utenti). All’interno del News Feed, il team di Mark Zuckerberg ha introdotto una sezione denominata Short video, che ricorda proprio l’interfaccia di TikTok: attraverso il pulsante “Crea” si avvia la fotocamera dell’app per dare vita al proprio contributo breve. Non è ancora dato sapere se la nuova feature sarà ufficializzata, ma dal quartier generale di Facebook le intenzioni sembrano ambiziose: "Testiamo sempre nuovi strumenti creativi in ​​modo da poter apprendere come le persone vogliono esprimersi. I video in formato breve - si legge su TechCrunch - sono estremamente popolari e stiamo cercando nuovi modi per fornire questa esperienza alle persone per connettersi, creare e condividere su Facebook".

Facebook, scegli cosa vedere Facebook sta testando diverse opzioni di notifica pensate per fornire agli utenti aggiornamenti selezionati sulle pagine e sui marchi che preferiscono. Alcuni possono già notare una serie di nuove opzioni avanzate relative alle pagine seguite: ogni utente può selezionare da questo menù le notifiche che preferisce ricevere, scegliendo fra post (in evidenza, tutti o nessuno), video, live e promozioni, in modo da godere di una home page ricca di contenuti inerenti ai propri interessi personali.