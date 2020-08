TikTok, Cnbc: “Vendita vicina, prezzo compreso tra 20 e 30 miliardi”

Come riportato dalla Cnbc, TikTok potrebbe essere venduta nelle prossime ore per un prezzo compreso tra i 20 e i 30 miliardi di dollari. Secondo quanto reso noto, il management di ByteDance non avrebbe ancora deciso l’acquirente e starebbe ancora discutendo le offerte di Oracle, di Microsoft e di una terza società statunitense. Oltre alle attività negli Usa, il colosso cinese potrebbe vendere anche quelle in Canada, in Australia e in Nuova Zelanda. Per ora non sarebbe ancora stata stabilita la cifra complessiva. Poche ore fa sono state comunicate le dimissioni di Kevin Meyer, l’amministratore delegato del social media, dovute alle pressioni dell’amministrazione Trump e alle accuse che dipingono TikTok come una minaccia per la sicurezza nazionale.