TikTok, si dimette il Ceo Kevin Mayer

La causa all'amministrazione Trump

Solo pochi giorni fa TikTok ha fatto causa all'amministrazione Trump per il suo ordine esecutivo che vieta dal prossimo settembre l’uso dell’applicazione negli Stati Uniti (a meno che nel frattempo che non venga acquisita da un'azienda statunitense). "Non siamo una minaccia per la sicurezza nazionale", ha spiegato l'azienda nell’azione legale. "Fare causa è l'unico mezzo che abbiamo per proteggere i nostri diritti, quelli della nostra community e dei nostri dipendenti", ha aggiunto TikTok sul proprio blog.